Omicron新亞型病毒 當前疫情主要毒株 擴散速度更快
聯邦衛生機構24日表示，新冠變種病毒「Omicron」亞變異株「BA.2」的亞變異株「BA.2.12.1」，已成為全美新冠肺炎疫情的主要毒株，符合專家幾周前的預期。
紐時數據顯示，在全美民眾準備迎接新冠肺炎疫情以來的第三個國殤日(Memorial Day)長周末之際，全美平均單日新增確診突破10萬例，這是今年2月以來首次，全美幾乎每一個州都出現新增病例增加的趨勢，且有許多確診黑數未計入官方數據庫。
聯邦疾病防治中心(CDC)分析截至21日的數據顯示，目前約58%新增病例為BA.2.12.1所致。
聯邦數據顯示，去年12月首度在美國被發現的BA.2變異株，目前占全美新增病例的約39%，該變異株在3月底時，占當時新增確診病例的55%。
紐約時報指出，尚無證據顯示BA.2.12.1導致宿主染疫重症的機率比BA.2高。
截至23日，全美有逾2萬4700人確診住院，同比前兩周增加28%。
Omicron是造成美國去年冬季疫情激增的主因，而BA.2.12.1擴散速度比Omicron還快。
BA.2.12.1是從BA.2演化而來，BA.2的傳染力超強；紐約州衛生廳4月中旬表示，BA.2.12和BA.2.12.1兩個亞種變異株占全州新增病例逾90%。
紐約市的Omicron亞種變異株肆虐，確診與住院病例激增，醫療體系的壓力漸增，該市官員20日宣布第五波「新冠高警戒」(high Covid alert)。
紐時指出，沒有跡象顯示紐約市會恢復口罩強制令，但聯邦公衛官員警告，許多人住在染疫風險「中到高」的地區。
白宮防疫官員加哈(Ashish Jha)22日接受「美國廣播公司新聞網」(ABC News)政論節目「本周」(This Week)時表示，國民應考慮戴口罩，尤其是在擁擠的室內場所，病毒傳染力會更強。
佛州聯邦法官4月解除大眾運輸口罩強制令，各大航空公司也不再要求成員配戴口罩，結束航空公司自疫情以來近兩年的防疫規定。
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