疫情下壓力增高 離婚率飆升34%

最新研究顯示，由於新冠疫情 帶來的經濟與情感壓力，全美離婚率從2019年的10%至14%飆升至2021年的34%，同時伴侶一方遭受另一方精神上或身體上虐待的情況也有所增加；專家表示，離婚率的攀升顯示疫情把人性中較醜惡的一面展現出來。

曾任投資顧問，離婚後獨自扶養兒子的北卡羅來納州 「單親家庭父母聯盟」(ASP)執行主任帕梅拉．萊特(Pamela Wright)指出，自今年開始，他們機構平均每周接到30通來自全國各地的單親父母來電諮詢，通話量是疫情前的兩倍。

亞利桑納州的育兒專家勞拉．奈特(Laura Knight)也分享她在疫情期間觀察到的家庭關係變化，她表示太多父母在疫情期間承受太多壓力，同時要承擔起工作、育兒、教育，甚至還有通貨膨脹問題等多方責任，重壓之下使夫妻不堪重負，只能走上離婚一途。

奈特呼籲，成年人應用更成熟的方法面對這些壓力，即便夫妻倆的生活已經「走不下去了」，至少也要好聚好散，特別不要在孩子面前詆毀對方；她說：「讓孩子在離婚期間有安全感，並知道父母雙方都在為孩子的利益共同努力非常重要，所以千萬不要在孩子面前說另一方的壞話，並與伴侶協調好在孩子面前要保持態度一致。」

俄亥俄州 臨床心理學家瓜倫迪(Ray Guarendi)也注意到家庭關係在疫情下的變遷，並指責政府「短視近利」，疫情初起時在沒有配套措施的狀況下就貿然封城，使父母心理壓力短期內劇增，才導致自1980年以來好不容易壓下去的離婚率飆升；他說：「社會結構的任何劇烈變動，都會造成事前無法預估的結果，離婚率飆增就是一例。」