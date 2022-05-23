我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

疫情下壓力增高 離婚率飆升34%

編譯柯立偉╱綜合22日電

最新研究顯示，由於新冠疫情帶來的經濟與情感壓力，全美離婚率從2019年的10%至14%飆升至2021年的34%，同時伴侶一方遭受另一方精神上或身體上虐待的情況也有所增加；專家表示，離婚率的攀升顯示疫情把人性中較醜惡的一面展現出來。

曾任投資顧問，離婚後獨自扶養兒子的北卡羅來納州「單親家庭父母聯盟」(ASP)執行主任帕梅拉．萊特(Pamela Wright)指出，自今年開始，他們機構平均每周接到30通來自全國各地的單親父母來電諮詢，通話量是疫情前的兩倍。

亞利桑納州的育兒專家勞拉．奈特(Laura Knight)也分享她在疫情期間觀察到的家庭關係變化，她表示太多父母在疫情期間承受太多壓力，同時要承擔起工作、育兒、教育，甚至還有通貨膨脹問題等多方責任，重壓之下使夫妻不堪重負，只能走上離婚一途。

奈特呼籲，成年人應用更成熟的方法面對這些壓力，即便夫妻倆的生活已經「走不下去了」，至少也要好聚好散，特別不要在孩子面前詆毀對方；她說：「讓孩子在離婚期間有安全感，並知道父母雙方都在為孩子的利益共同努力非常重要，所以千萬不要在孩子面前說另一方的壞話，並與伴侶協調好在孩子面前要保持態度一致。」

俄亥俄州臨床心理學家瓜倫迪(Ray Guarendi)也注意到家庭關係在疫情下的變遷，並指責政府「短視近利」，疫情初起時在沒有配套措施的狀況下就貿然封城，使父母心理壓力短期內劇增，才導致自1980年以來好不容易壓下去的離婚率飆升；他說：「社會結構的任何劇烈變動，都會造成事前無法預估的結果，離婚率飆增就是一例。」

疫情 俄亥俄州 北卡羅來納州

上一則

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

下一則

什麼都漲價 保母費跟漲 時薪可達30元

延伸閱讀

張紀中曬離婚協議 駁與前妻公司借款合同糾紛

張紀中曬離婚協議 駁與前妻公司借款合同糾紛
情侶獄中結婚 妻才假釋就訴請離婚 判准

情侶獄中結婚 妻才假釋就訴請離婚 判准
移民／ I-751待審期間 受益人無義務告知將離婚

移民／ I-751待審期間 受益人無義務告知將離婚
移民／若無欺詐 離婚不會影響入籍申請

移民／若無欺詐 離婚不會影響入籍申請

熱門新聞

根據美國海關暨邊境保護局（CBP）、國家旅遊辦公室（NTTO）的數據，隨著歐洲重新開放邊境，今年來前往歐洲旅行的美國人數暴增390％。路透

旅費再貴也不怕 這原因讓美國人今夏湧向歐洲度假

2022-05-21 15:07
周文偉為台中一中32屆畢業生，圖為當年的畢業紀念冊。圖／讀者提供

南加教會槍擊案嫌犯周文偉 台中一中畢業紀念照曝光

2022-05-17 15:00
美國新一波疫情的嚴重性將多高，連專家也不敢斷言；圖為機場中有人戴口罩、有人不戴口罩。(美聯社)

華郵：美國最新一波疫情會有多嚴重 沒人知道答案

2022-05-17 09:07
一名15歲少女在球賽中途上廁所，卻被人口販子擄走。圖為美國航空中心體育館內部。(路透)

德州15歲少女球場如廁遭拐賣 被拍裸照上網 10天後在旅館找到

2022-05-22 02:15
牧師Jason Aguilar與牧師張宣信(右)相擁。(美聯社)

圖輯／南加教會為死傷者守夜 張牧師歷劫後現身

2022-05-17 16:08
專家表示，Omicron變種病毒不僅更容易使人重複確診，還會縮短先前染疫抗體的保護期。(美聯社)

確診康復者別高興的太早 抗體保護期縮短 紛又染疫

2022-05-16 12:46

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包