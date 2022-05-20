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疫情拉大隔閡 慢性病患、免疫功能缺陷者 解封遙遙無期

編譯林梅婕／綜合19日電
新冠疫情未歇，各地放寬口罩令之下，許多人選擇在公共場所不戴口罩，對患有慢性疾病或先天免疫功能有缺陷者造成威脅。圖為費城民眾排隊購買食品。(美聯社)
新冠疫情未歇，各地放寬口罩令之下，許多人選擇在公共場所不戴口罩，對患有慢性疾病或先天免疫功能有缺陷者造成威脅。圖為費城民眾排隊購買食品。(美聯社)

新冠肺炎疫情爆發兩年多，不少人過著對外隔絕的生活，隨著疫情趨緩，社交和商業活動逐漸恢復，但仍有一小群人不得不活在幾乎完全沒有社交生活的恐懼中；有些人是因患有慢性疾病，有些則因先天免疫功能缺陷，只要病毒持續散播，他們就無法放心地重回合群生活，解鎖的日子也遙遙無期。

美國廣播公司新聞網(ABC News)19日報導，愛阿華州居民、先天免疫功能有缺陷的的安妮·威萊特(Anne Willette)表示，已經過著監禁般的日子超過750天，期間她無時不刻都戴好口罩，購物盡可能避開尖峰時段，只有在必要情況下才出門。

威萊特經常生病，所以疫情爆發後，她知道自己和丈夫、孩子接下來都得過著與世隔離的生活；她表示：「有些人必須一直長期封鎖過活的原因，在另些人就是不願做好該做的防疫措施，讓我們可以解封」。

聯邦疾病防治中心(CDC)今年2月放寬室內強制戴口罩的規定，超過九成的民眾都將口罩拿下；其他防疫政策陸續放寬後，威萊特的先生也被要求回公司上班，這使得他們的生命和職涯置於險境，「我很樂意保護自己，但規定放寬後我們的自保能力卻被剝奪了」。

曾經罹患癌症、49歲的德州女子蒂努·阿巴奧米-保羅(Tinu Abayomi-Paul)表示，過去兩年她家的努力付之一炬，病毒最後仍然入侵，她的兒子在2月校園開放後染疫：「他第一天放學回來沒多久我就生病了，而且病得非常嚴重」。

保羅的病情不斷惡化，幾個月後變成肺炎，也使她原本患有的慢性淋巴细胞性白血病復發，至今仍在接受治療，她感嘆地說：「你可以要求人們在馬拉松比賽時戴上黃絲帶，卻無法叫他們戴口罩，實在很荒唐」。

患有發炎免疫疾病(systemic inflammatory diseases)、長期服用免疫抑制劑的希爾(Charis Hill)說，過去兩年他遲遲不敢動手術，就怕意外感染，他說：「我遇到一位醫生的手術口罩沒有戴好，花了大半的時間和他溝通，盡可能維護我身為殘疾人士的權益」。

根據凱瑟家庭基金會(KFF)的調查，儘管是在防疫規定最嚴格的地區，也只有59%的人維持防疫措施，高達42%的人只做部分。

口罩 防疫 疫情

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