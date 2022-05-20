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老人補強針接種停滯 重症或死亡風險提高

編譯徐薏茹／綜合19日電

美國新冠疫苗補強針接種進度停滯不前，特別是老年族群，數百萬抵抗力差的人群面臨染疫發展重症或死亡的風險。

全美的新冠肺炎病例數3月底與4月初抵達最低點後再度攀升；聯邦疾病防治中心(CDC)的數據顯示，過去兩周的住院人數增加20%，死亡率則未增加。

研究表明，疫苗保護力會在接種約六個月後開始衰退，對預防重症，較年輕健康的族群仍有良好保護力，但老年人風險相對較大，且各地紛紛鬆綁防疫措施，接種補強針變得更加重要。

衛生官員敦促50歲以上的人接種第二劑補強針，但有許多人甚至尚未接種第一劑。

CDC數據顯示，65歲以上的人群中約69%已接種補強針；整體上，所有年齡層符合資格的美國人中，已經接種補強針的人不到一半。

近期一份CDC研究分析全國療養院的疫苗接種數據，發現在Omicron變種病毒襲捲美國期間，與只有施打初階段疫苗的人相比，已接種補強針的療養院院民保護力多出47%。

美國退休者協會(AARP)的聯邦數據分析指出，超過100萬個國內療養院員工以及超過35萬名療養院院民尚未接種第一劑補強針。

疫苗接種率有顯著的區域差異，AARP指出亞利桑納、佛羅里達、內華達州的第一劑補強針接種率僅約55%。

疫苗 療養院 CDC

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