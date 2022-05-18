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太早樂觀？全美30%民眾 認為疫情已結束

編譯柯立偉／綜合18日電
有最新民調指，約30%全美民眾認為新冠疫情「已結束」，愈來愈多恢復2019年疫情前的生活方式。圖為紐約市地鐵載客量逐漸增加。(路透)
有最新民調指，約30%全美民眾認為新冠疫情「已結束」，愈來愈多恢復2019年疫情前的生活方式。圖為紐約市地鐵載客量逐漸增加。(路透)

即便全美確診人數仍持續攀升，但政治新聞網站Axios與艾普索斯(Ipsos)民調公司18日公布最新民調數據，約30%的全美民眾認為新冠疫情「已結束」，其中共和黨支持者更有60%認為疫情已成「過去式」，愈來愈多民眾恢復2019年疫情前的生活方式。

根據民調報告，仍有39%的受訪民眾「強烈反對」疫情結束的說法，占「疫情是否終結」問題的最大多數，但即便是認為疫情尚未結束的受訪者，現階段也未必嚴格採取防疫措施；在可複選的前提下，60%的受訪者表示曾在過去一周內外食或逛街、70%曾在一周內拜訪親友，平均約有65%的民眾在過去一周內從事某種疫情剛爆發時被認為危險的行為，足見即便大多數人認為疫情未結束，仍然在努力恢復疫情前的生活。

有最新民調指，約30%全美民眾認為新冠疫情「已結束」，愈來愈多恢復2019年疫情...
有最新民調指，約30%全美民眾認為新冠疫情「已結束」，愈來愈多恢復2019年疫情前的生活方式。圖為紐約市民注射疫苗情況。(美聯社)

事實上，41%的受訪者表示現在開始恢復疫前生活「沒有風險」或「風險很小」，認為「非常危險」的受訪者只占不到10%；因此，現階段仍力行防疫措施的民眾愈來愈少；只有20%的受訪者表示過去一周內「總是」戴著口罩，但同時卻至少33%的受訪者過去一周沒戴口罩、20%不再保持六呎社交距離。

不過公衛官員對民眾防疫鬆懈的心態提出警告，指由於感染Omicron變種病毒的亞種病例增加，以及其似有避過疫苗免疫力的特性，全球仍然面臨威脅，過早放鬆疫情管制「非常危險」。

據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，BA.1亞種病毒株原本在冬季成為全美主流型病毒，但現在只占確診病例的0.3%，已完全被占確診病例51%的BA.2亞種取代，至於致死率較高的Delta病毒已可算是「絕跡」；與此同時，BA.4與BA.5兩種亞種病毒又正在南非蔓延，世界衛生組織(WHO)已宣布將這兩種亞種病毒列為「高關注變異株」。

疫情 民調 防疫

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