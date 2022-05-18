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FDA核准 5到11歲童打疫苗補強針 第2劑接種後5個月注射

記者張聲肇╱綜合報導
FDA批准5到11歲兒童施打輝瑞新冠疫苗補強劑。圖為一名護士展示輝瑞5至11歲兒童疫苗(右)和成人疫苗(左)。(美聯社)
FDA批准5到11歲兒童施打輝瑞新冠疫苗補強劑。圖為一名護士展示輝瑞5至11歲兒童疫苗(右)和成人疫苗(左)。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)17日批准5到11歲兒童，在接種完第二劑新冠疫苗至少五個月後，可以再注射輝瑞藥廠(Pfizer)的新冠疫苗補強針，希望在確診病例再次增加之際，能增強對這個年齡層兒童的保護。

聯邦食品與藥物局核可的輝瑞與德國生技疫苗，預計可讓全美2800萬少年加強防疫力。

輝瑞說，第三劑不但安全，還可激發兒童身體強大的免疫力，大幅提升對抗Omicron變種病毒的抗體數量。

藥局疫苗部門主管馬克斯(Peter Marks)說，補強劑有助5到11歲和更年長的人獲得保護，讓他們可以「持續對抗新冠病毒」。

但是，已打完第二劑五個月，這批補強劑接種的對象不見得都會接受，因為兒童接種新冠疫苗的比率原本就低於其他年齡層；民調也顯示，許多家長對幼齡子女打疫苗本來就不甚熱衷，對打補強劑更興趣索然。

食藥局核准醫護人員對這年齡層的小孩施打的劑量是10微克(microgram)，和頭兩劑一樣；12歲以上的劑量是30微克。

開始對兒童施打第三劑之前，疾病防治中心(CDC)的免疫專家顧問小組還要開會，決定是否贊同；小組預定19日開會，CDC通常在開會後很快就會跟進核准。

CDC核准後，各地小兒科診所、醫院、藥局等過去兒童接種的地方，就可開始兒童補強劑作業；政府與藥廠都稱供應量應不虞匱乏。

公衛專家和有關研究發現，大致而言，和成年人比起來，兒童較不容易感染，感染也較不易轉為重症，通常只是輕症，甚至無症狀。

但Omicron肆虐期間，兒童染疫住院病例增加，主要是沒打疫苗或只打一劑的人；公衛當局鼓勵民眾接種疫苗，包括補強劑，這對正常人可構成保護，較不易變成重症患者，對防疫力較差、容易生重病的人，更能提供保護。

疫苗 藥局 輝瑞

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