華郵：美國新一波疫情多嚴重？ 專家也不知

美國新一波疫情的嚴重性將多高，連專家也不敢斷言；圖為機場中有人戴口罩、有人不戴口罩。(美聯社)

住在華盛頓州 班布里奇島(Bainbridge Island)的69歲已退休藥廠科學家兼律師艾琳‧瓦瑟曼(Eileen Wassermann)，由於患有類肉瘤症(sarcoidosis)，必須定期前往西雅圖接受治療，基於個人健康狀況考量，每天出門都會評估染疫風險；擅長數據分析的她說，官方公布的確診統計不包括居家快篩結果，可信度因此打折。

已經接種兩劑新冠疫苗 補強針的瓦瑟曼說：「或許聽來有點可笑，但我的作法是，現在還是跟2020年疫情 初期時一樣謹慎。」她表示：「我不願意過著杞人憂天的日子，可是因為免疫系統的狀況，我仍然不想冒險。」

華盛頓郵報17日報導，許多與瓦瑟曼一樣的國人在最新一波疫情威脅下，設法自行尋找因應之道，因為Omicron亞型變異株傳染力更強，政府機關卻已將防疫措施鬆綁，對於疫情的詳盡統計數據也越來越少。

報導指出，全國染疫死亡人數跨越百萬門檻的同時，專家表示，對於自己居住社區的實際疫情，民眾不妨以官方通報數字的五倍到十倍計算。

洛克斐勒基金會(The Rockefeller Foundation)流行病防治研究中心(Pandemic Prevention Institute)流行病學者潔西卡‧瑞維拉(Jessica Malaty Rivera)說，地方及全國層級的疫情統計，都有嚴重漏算的情形；華盛頓州金恩郡(King County)公共衛生官杜欽(Jeff Duchin)則說，如果要用一個字歸納目前的情形，便是「無法預測」(unpredictable)。他說，新冠疫苗的施打讓許多民眾避免染疫住院，但Omicron變種病毒疫情過去幾周確診案又開始上升。

費城兒童醫院(Children's Hospital of Philadelphia)政策實驗室(PolicyLab)主任魯賓(David Rubin)指出，民眾如果屬於風險較高族群，現在還是應該審慎面對，出入公共場所最好繼續戴口罩。