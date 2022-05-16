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拒打疫苗 4名空軍官校生不准畢業 還要退回數萬元學費

編譯陳韻涵／綜合15日電
空軍官校表示，四名準畢業生因為拒絕接種新冠疫苗，恐無法畢業，甚至將賠償數萬元學費。(美聯社)
空軍官校表示，四名準畢業生因為拒絕接種新冠疫苗，恐無法畢業，甚至將賠償數萬元學費。(美聯社)

美軍空軍官校表示，四名準畢業生因為拒絕接種新冠疫苗，兩周後可能無法順利畢業下部隊，甚至得賠償數萬元學費。  

美聯社14日報導，空軍官校是目前唯一懲罰拒打疫苗學員的軍校；西點軍校及海軍官校還沒有因為拒打疫苗而不讓學生畢業的前例。

國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)去年規定，所有軍職人員和軍校生都必須接種新冠疫苗，稱疫苗是維持軍力和部隊健康的關鍵。

軍事領導人表示，軍職人員過去數十年被要求接種多達17種疫苗，以免危害軍隊健康，尤其是派駐海外的部隊。

軍校生到校第一天，若未曾接種麻疹、腮腺炎和德國麻疹疫苗就必須接種前述疫苗，且每年秋季都要打流感疫苗

國會議員、軍方及大眾曾質疑，軍人接種疫苗無豁免權是否公平，目前已有多場挑戰疫苗強制令的訴訟，主要聚焦於少數軍人因宗教因素豁免疫苗接種。

然而，在新冠疫苗推出之前，很少有軍人因為宗教因素申請任何疫苗的接種豁免。

軍方統計顯示，約2萬名現役軍人申請宗教豁免，其中數千人的申請遭駁回。

空軍官校發言人馬奎爾(Brian Maguire)說，疫苗接種狀態雖然攸關這四名學生能否畢業，但「他們距離畢業還有兩周時間考慮」。

馬奎爾表示，這四名四年級的學生已被告知可能的後果，並見過學院院長，另有兩名三年級、一名二年級和六名一年級新生拒打疫苗。

軍事學校會在特定情況要求學生返還公費，大多是在官校三年級或四年級時退學的情況，這些學生至少要賠償20萬元。

西點軍校表示，2022年畢業生，沒有人拒打疫苗。

軍方統計顯示，陸海空軍與陸戰隊迄今已因拒打疫苗解除近4000名現役軍人的職務，其中包括超過2100陸戰隊員、900名水兵、500名陸軍、360名空軍，以及至少50人因此被勒令退伍。

流感疫苗 西點軍校 國防部

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