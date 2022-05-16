確診康復者別高興的太早 抗體保護期縮短 紛又染疫

專家表示，Omicron變種病毒不僅更容易使人重複確診，還會縮短先前染疫抗體的保護期。(美聯社)

西雅圖時報(Seattle Times)報導，全美陷入隱形新冠病毒感染潮，許多先前避開新冠病毒的人也紛紛確診，甚至有許多人確診第二、三、四次；初步證據顯示，Omicron變種病毒 格外擅長躲避先前染疫和疫苗的抗體，不僅更容易讓人再次確診，也縮短先前染疫抗體的保護期。

這波新冠病毒擅於逃離先前確診和疫苗的抗體，而且許多研究指出，多數再感染病例並未回報，因此難以了解Omicron與其變種病毒出現情形，也難以掌握新冠確診人口和病情趨勢。

愈來愈多人居家檢測，而且鮮少回報給官方，因此聯邦政府無法確切掌握陽性病例。許多州與地方政府現在只會偶爾回報新冠數據給聯邦疾病防治中心(CDC)，例如華府自4月以來於本周首次回報新冠數據給CDC。與此同時，更具傳染力的Omicron變種病毒持續在全美傳播，不僅造成首次確診者人數大增，也出現大量再次感染的病患。

初步證據指出，Omicron不僅更容易使人重複確診，還會縮短先前染疫抗體的保護期。

結果就是，許多同事紛紛掛病號，大量親友在社群媒體分享新冠檢測陽性照，學校追蹤系統大量發送病毒接觸警告，但官方確診數據卻只顯示，新增新冠病例正慢慢攀升。

專家表示，現在難以預測未來幾個月的疫情 。雖然新冠疫苗依舊可有效避免確診者出現重症住院，但新病毒株不像過去的病毒株，而且全美多數人的生活型態像是疫情已終結。

去年12月聖誕節和今年1月爆發首波Omicron感染潮時，病例迅速攀升和退卻，這是因為疫情初期已有大量民眾感染，使得病毒可感染人數減少；當時戴口罩等公衛政策也有效降低病毒擴散，但這回情況可能不同。

上一個冬季有數十萬人因Omicron而確診，專家原本希望這能夠擴大群體免疫，並在未來幾個月避免新一波感染潮。但是根據CDC數據，原本在Omicron疫情潮前確診的人佔全美三分之一，現在已擴增至逾半人口。