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新研究：多數染疫者 均有長期後遺症 包括無症狀者

編譯林梅婕／綜合15日電

新冠肺炎爆發至今已超過兩年，原本科學家們認為長期新冠後遺症只會發生在少數人的身上；但這方面看法出現分歧，最近更有研究顯示，大部分感染新冠肺炎的患者其實都有出現長期新冠後遺症。

「國會山莊報」(The Hills)報導，新冠肺炎康復後的後遺症包括疲勞、疼痛、神經問題、甚至是心理健康的變化；賓州州立大學醫學院(Penn State College of Medicine)的研究發現，逾半數染疫康復的患者都有長期新冠後遺症。

亞利桑納州立大學(University of Arizona)的研究也聲稱，染疫後輕症或中症的患者中，三分之二的人都經歷過長期新冠後遺症。

其他相關研究大多趨於保守，但也有約一成至三成的患者在染疫後出現長期新冠後遺症；而這些罹患過長期新冠後遺症的患者又被稱為「新冠拖延患者」。

此外，一般認為只有重症患者比較有可能出現長期新冠後遺症，如今卻連無症狀患者在檢測呈陰性之後，都有出現一些後遺症。

不過要找出究竟多少人有長期新冠後遺症，這些研究必須面臨一個問題，就是該如何定義「長期新冠後遺症」；除了各式各樣可能的症狀外，症狀出現的時間也很難定義，有些研究者認為是病症持續三到六周，有些認為應該更久。

非營利組織系統生物學研究所(ISB)主席西斯(Jim Heath)為國家衛生研究院(NIH)RECOVER計畫的領導人之一，他向國會山莊報表示，若將長期新冠後遺症定義為染疫後症狀持續四到六周，則半數的染疫者都有新冠長期後遺症。

但西斯也補充：「如果把時間拉長到六個月後，這些症狀會讓人們更有感覺，那占比大概是15%到20%，可是我不知道這個時間的定義是否已經確立」；而這樣的推測屬於較合理且「有根據的猜測」。

國家衛生研究院表示，目前有關長期新冠後遺症發病率的研究「相對較少」，而且全都聚焦在染疫後有症狀的案例上。

新冠肺炎 檢測 醫學

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