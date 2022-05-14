居家快篩便利省時 但美專家憂「三大問題」浮現

一款居家快篩試劑顯示檢測結果呈現陰性。居家快篩省去民眾排長龍苦等做PCR核酸檢測的麻煩，但隨著美國快篩試劑使用普及化，問題也開始浮現。 路透

對美國民眾而言，居家快篩試劑普遍可得是一大福音，如今排長龍苦等做PCR核酸檢測 的人數減少許多。然而，後遺症也開始浮現。

財經網站MarketWatch報導，打從今年初拜登政府免費提供家家戶新冠肺炎快篩試劑後，這已成民眾日常生活的一部分。一盒盒BinaxNow和FlowFlex快篩試劑陳列在藥局結帳櫃台旁，有些有保險給付。排隊等候PCR採檢的人潮減少了，也不必等好幾天才知道結果是陰性還是陽性。

但居家快篩檢測有利也有弊。因為目前沒有便捷途徑可向美國地方或州政府通報檢測結果，所以這些資料通常並未計入官方的確診病例統計數字。這些數字用來估算陽性率，可作為觀測社區病毒量的一個指標。

這意味著美國現在檢測出新冠病毒陽性者，大多數可能都未計入官方病例統計數字，對未來甚至當前這波疫情 的了解將大受影響。

在止於7日的5月第一周，據估計，美國每出現兩個實驗室PCR檢測結果呈陽性的個案，就另有五個在家快篩呈陽性的個案，而在家快篩結果大致都未通報。這些群眾上傳的資料來自於Outbreaks Near Me網站，該網站蒐集個人自願上傳的資訊以辨識疫情熱區。

波士頓兒童醫院（BCH）流行病學家和創新長布朗斯坦說：「兩周前，我們觀察到這個轉變，現在居家快篩陽性人數，比其他檢測呈陽性人數的總和還要多。」（Outbreaks Near Me源起於他醫院實驗室的一項計畫）

布朗斯坦說：「愈多人開始採用這些快篩，就愈會進一步擴大公衛系統所掌握情況與實際發生情況的差距。」

隨著新冠變種病毒 Omicron亞型變異株BA.2和BA.2.12.1迅速傳播，美國過去一個月來新染疫病例數已倍增，周三（11日）新增16.1萬例，寫下三個月來最大單日新高紀錄。

前哈佛流行病學者、現任生技軟體公司eMed科學長的米納推測：「美國或許正位於疫情大幅上升期。我們此刻觀察到傳染率高於新冠疫情任何時段，唯獨Omicron最顛峰期是例外。」eMed的遠距醫療服務與在家檢測連結。

米納是疫情期間一直是居家快篩的支持者，但他現在觀察到在家檢測有兩大問題：不單是居家快篩結果通常未計入官方確診病例統計，民眾即使快篩得知陽性，有時候也不確定下一步該怎麼做，可能等到發病必須入院治療時才求助，或錯過服用抗病毒處方藥Paxlovid的黃金時間（出現症狀五天之內）。

他說：「人們自己快篩後沒有採取行動，也沒有通報，形成雙重打擊。」

換言之，居家快篩使用率普及，是導致官方病例統計可能低估實際新增染疫人數的一大因素，而民眾快篩測知陽性後若沒有後續行動，可能延誤治療。

其他公衛專家提出第三個顧慮：美國運用從PCR核酸檢測蒐集到的樣本，來進行新冠病毒的基因監測，藉此才能辨識新變種病毒。

布朗斯坦說：「未來冒出新變異株時，我們的辨識能力將有缺口。」