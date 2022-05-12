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蓋洛普最新民調：確診攀升 擔憂感染反降 逾6成認疫情好轉

編譯孫梁／綜合11日電
全美新冠病毒感染人數上月升高，但很少有人感到不安。圖為費城瑞丁車站市場人山人海，許 多人未戴口罩。(美聯社)
全美新冠病毒感染人數上月升高，但很少有人感到不安。圖為費城瑞丁車站市場人山人海，許 多人未戴口罩。(美聯社)

全美新冠病毒感染人數攀升，但一般人對染疫已不像年初那樣憂慮，很少人還繼續保持社交距離；蓋洛普民調機構(Gallup)11日公布的調查顯示，如今擔憂感染的人只有31%，為2021年7月開始調查以來最少。

這項於4月15日至23日進行的調查顯示，64%的人認為疫情已好轉，21%的人認為沒有變化，僅12%的人認為惡化。

由於人們不再擔憂感染，保持社交距離也降至疫情以來最低，17%的人表示在過去的24小時基本不與外人接觸，而53%的人表示，已不再試圖與他人保持距離，為疫情爆發以來首次過半。

32%的人認為，不被感染的首選途徑是避免群聚，21%的人認為是不去公共場合，15%的人認為是不參加小型聚會。

如今在公共場合戴口罩已不像過去那樣普遍，在聯邦及許多州和地方放寬了口罩強制令的政策後，50%的民眾表示，他們過去七天出門時戴過口罩；而上一次出門戴口罩的人達到半數，還是在疫情爆發之初的2020年4月。當時聯邦疾病防治中心(CDC)剛剛更正了不建議戴口罩的防疫衛生指南，人們對新要求還要逐步適應。

染疫人數如今再度升高並沒有降低人們對疫情現狀的樂觀，許多人不再遵循過去兩年的日常生活中需要遵守的防疫措施；不過，仍有三成民眾仍非常擔憂疫情，因此各級領導人和衛生人員在個人和公共衛生的政策上各持己見。

新冠疫情的爆發以及後來出現的Delta和Omicron變種，影響了人們的行為與觀念，尤其是Omicron變種導致的染疫人數劇增，可能促使人們減少公共場合的聚會活動，和戴口罩的現象更普遍。但也可能使人感到既然已經完成疫苗接種，疫情期間盡可輕鬆地生活。

隨著許多限制措施的取消，愈來愈多的人希望重新開放公共活動，日常生活中也不再戴口罩。

疫情 口罩 社交距離

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