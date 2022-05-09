染疫後遺症 男性不舉風險多20%

新冠病毒不止攻擊人體的呼吸系統，還會帶來許多後遺症。(歐新社)

愈來愈多研究顯示，新冠肺炎 影響的可能不僅止於呼吸道，甚至還包括男性性功能障礙；目前的研究尚不能完全確認性功能障礙與新冠的關係，其可能原因從簡單的心理障礙的嚴重疾病前兆都有，不可不慎。

「紐約時報」報導，已有數百份論文指出新冠肺炎與男性性功能障礙可能存在關係，且發表相關論文的機構遍及世界五大州，例如邁阿密大學泌尿科學主任拉瑪薩美(Ranjith Ramasamy)發表的論文指出，曾染疫者有性功能障礙的風險比一般人多20%。

但是新冠肺炎與男性性功能障礙關係的數值依然眾說紛紜，例如羅馬第二大學(University of Rome Tor Vergata)內分泌學教授捷安尼(Emmanuele Jannini)發表的論文指出，染疫者有性功能障礙的比率是一般人的六倍。

雖然已知新冠病毒可以附著在男性生殖系統內，但是新冠肺炎與男性性功能障礙的關係依然無法確認。

西北大學男性泌尿生殖學者杜賓(Justin Dubin)表示，男性勃起的機制比一般民眾所知道的要複雜得多，包括良好的血液循環，精神上的刺激，足夠的男性賀爾蒙水平、尤其是搞固酮，以及包括足以刺激性器官的良好心境，以上幾點「缺一不可」。

包括捷安尼在內，部分學者認同，新冠肺炎造成的社會環境會影響男性性功能，例如社交孤立、升高的焦慮及憂鬱感等；此外，染疫後可能出現失去嗅覺的症狀，也是潛在影響精神上的刺激的原因之一。

但如果是牽涉到「良好的血液循環」時，恐怕就是不可不慎的症狀，因為已知新冠肺炎可能會破壞血管，性功能障礙可能來自於血液無法有效輸送至陰莖。

這代表男性性功能障礙，有可能是心血管疾病及中風的前兆，捷安尼將此形容為「礦坑裡的金絲雀」。

聖地牙哥加州大學 男性健康中心主任謝麥克(T. Mike Hsieh，音譯)表示，血管是整體系統，不會只是單一的陰莖問題，也因為陰莖動脈的直徑只有冠狀動脈的十分之一，因此可藉此首先意識到自己血管出現問題。

謝麥克還說，男性性功能障礙通常可以提前預告五年後將發作的心臟病 ，因此不論如何，只要發現自己有性功能障礙都應盡速求醫。