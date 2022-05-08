我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠影響他的性功能？ 病毒雖附著生殖系統 但不排除心理…

曬衣繩掛13件衣服 賓州性侵展 裙旁寫「倖存者4歲」

新冠影響他的性功能？ 病毒雖附著生殖系統 但不排除心理…

編譯洪毅／綜合8日電
新冠病毒不止攻擊人體的呼吸系統，還會帶來許多後遺症。(歐新社)
新冠病毒不止攻擊人體的呼吸系統，還會帶來許多後遺症。(歐新社)

愈來愈多研究顯示，新冠肺炎影響的可能不僅止於呼吸道，甚至還包括男性性功能障礙；目前的研究尚不能完全確認性功能障礙與新冠的關係，其可能原因從簡單的心理障礙的嚴重疾病前兆都有，不可不慎。

「紐約時報」報導，已有數百份論文指出新冠肺炎與男性性功能障礙可能存在關係，且發表相關論文的機構遍及世界五大州，例如邁阿密大學泌尿科學主任拉瑪薩美(Ranjith Ramasamy)發表的論文指出，曾染疫者有性功能障礙的風險比一般人多20%。

但是新冠肺炎與男性性功能障礙關係的數值依然眾說紛紜，例如羅馬第二大學(University of Rome Tor Vergata)內分泌學教授捷安尼(Emmanuele Jannini)發表的論文指出，染疫者有性功能障礙的比率是一般人的六倍。

雖然已知新冠病毒可以附著在男性生殖系統內，但是新冠肺炎與男性性功能障礙的關係依然無法確認。

西北大學男性泌尿生殖學者杜賓(Justin Dubin)表示，男性勃起的機制比一般民眾所知道的要複雜得多，包括良好的血液循環，精神上的刺激，足夠的男性賀爾蒙水平、尤其是搞固酮，以及包括足以刺激性器官的良好心境，以上幾點「缺一不可」。

包括捷安尼在內，部分學者認同，新冠肺炎造成的社會環境會影響男性性功能，例如社交孤立、升高的焦慮及憂鬱感等；此外，染疫後可能出現失去嗅覺的症狀，也是潛在影響精神上的刺激的原因之一。

但如果是牽涉到「良好的血液循環」時，恐怕就是不可不慎的症狀，因為已知新冠肺炎可能會破壞血管，性功能障礙可能來自於血液無法有效輸送至陰莖。

這代表男性性功能障礙，有可能是心血管疾病及中風的前兆，捷安尼將此形容為「礦坑裡的金絲雀」。

聖地牙哥加州大學男性健康中心主任謝麥克(T. Mike Hsieh，音譯)表示，血管是整體系統，不會只是單一的陰莖問題，也因為陰莖動脈的直徑只有冠狀動脈的十分之一，因此可藉此首先意識到自己血管出現問題。

謝麥克還說，男性性功能障礙通常可以提前預告五年後將發作的心臟病，因此不論如何，只要發現自己有性功能障礙都應盡速求醫。

新冠肺炎 加州大學 心臟病

上一則

巴哈馬度假勝地傳離奇命案 3名美國人死亡

延伸閱讀

停車糾紛 新州男子怒揮拳釀人命

停車糾紛 新州男子怒揮拳釀人命
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來
聲稱警察同意才進入國會大廈 國會暴動被告獲判無罪

聲稱警察同意才進入國會大廈 國會暴動被告獲判無罪
密州鴨子船17死 法官駁回過失殺人控罪

密州鴨子船17死 法官駁回過失殺人控罪

熱門新聞

北京冬奧自由式滑雪獲得2金1銀的谷愛凌2日穿著一襲黑色連身皮衣短裙，出席紐約大都會藝術博物館(Met Gala)慈善晚宴。（美聯社）

谷愛凌現身紐約 一身皮衣短裙 出席Met Gala慈善晚宴

2022-05-02 23:43
馬中珮。(學校官網)

美國國科院新院士 7華人學者入榜

2022-05-05 16:14
馬斯克德州廉租房是看來很不起眼的一樓住宅，位於德州博卡奇卡，離SpaceX工廠只有一個街區的距離，離墨西哥邊境僅3公里。取自Bloomberg

馬斯克德州廉租房曝光 鄰居說他真的住這

2022-05-07 14:46
比爾蓋茲。（美聯社）

出軌不只一次？比爾蓋茲離婚周年公開懺悔 隱情呼之欲出

2022-05-04 20:28
受利率升高和房價持續上漲的影響，新澤西州年收入10萬元的家庭去年8月拿出10%的首付後，可以買到38萬3000元的房子，但如今只能買到31萬2000元的房屋。(美聯社)

房貸利率升 新州收入10萬者 買得起的房從38萬降至31萬

2022-05-03 20:13
報稅軟體TurboTax報稅程序背後的公司─總部位於加州山景城的Intuit公司，因其誤導性的「免費報稅服務」承諾涉及欺騙，將向近440萬納稅人支付賠償金1.41億元。(美聯社)

免費報稅廣告不實 TurboTax將賠440萬客戶共1.41億

2022-05-04 22:25

超人氣

更多 >
美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本

美富豪紛買第2本護照 為出走鋪路 最紅「黃金簽證」是這本
世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分

世界晚報╱谷愛凌性感秀香肩與長腿亮相紐約領獎 感激美中混血身分
台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」
封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路

封面故事／機票難求、處處封城 阻斷華人回鄉路
南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費

南加華女訂酒店被熟人坑 付兩次房費