溢領疫期失業金免還 這是真的 密西根5.5萬人爽翻

密西根州州政府日前宣布，州失業保險 局將免除部分新冠肺炎期間超額領取的失業補助金，總金額高達4億3100萬元；據稱約有40萬筆申請不符合資格，但如今卻有5萬5000餘人都無需償還。

根據密州政府去年11月發布的審計報告，該州有64萬8100名居民在2021年夏天時收到通知，要求他們必須重新遞交申請資料，以利當局重審，許多人變開始擔心他們是否需要把領到的失業補助歸還；後來共計34萬7437人在重審後，被認定不符合失業補助申請的資格。

造成失業補助溢領主要是因為失業保險局與聯邦勞工部 之間，在資格審核的標準上溝通有誤，使得當局最終發出390億元的失業補助。

當局起初是透過密西根網路管理帳戶向居民發送通知，不過免除的政策一出後，州府將會再發出一份新的通知。

失業保險局主任茱莉亞·戴爾(Julia Dale)在4日的聲明指出，當局將持續審查溢領的案件，盡可能擴大讓每位溢領的民眾都能豁免，戴爾說：「聯邦失業補助計畫是疫情 間維護許多密西根人生存的關鍵，溢領豁免償還意味著每個家庭都能繼續維持原本的生活，不用擔心什麼時候要把錢還回去。」

有鑑於新冠疫情期間，民眾難以與失業保險局的官員取得聯繫，加上補助金延遲撥款，使得共和黨議員從嚴監督；去年10月她被州長指派擔任失業保險局主任，在這之前她也擔任過代理主任。

不過戴爾和前局長們都曾被國會議員們嚴厲批評，稱他們在過去兩年內比任何局長發放的福利都還多。

儘管勞工部最初指示，有關單位將暫停回收溢領的補助金至5月7日，但失業保險局仍要求展延期限，希望在期限之前讓更多具有豁免資格的人通過審查。