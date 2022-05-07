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旅遊航空業者疾呼 接種疫苗者入境免篩檢

編譯林梅婕／綜合6日電
聯邦法官4月取消強制搭乘大眾運輸工具的乘客戴口罩的規定，但洛杉磯機場的旅客仍按地方規定戴口罩。(美聯社)
聯邦法官4月取消強制搭乘大眾運輸工具的乘客戴口罩的規定，但洛杉磯機場的旅客仍按地方規定戴口罩。(美聯社)

繼聯邦法官在4月取消運輸安全管理局(TSA)強制搭乘大眾運輸工具的乘客戴上口罩的規定後，根據當局釋出的統計，自此之後因不遵守公定引發的飛安衝突的事件明顯減少；如今，超過260家企業聯署要求拜登政府，應取消已接種新冠疫苗的國際旅客接受入境篩檢

企業向白宮防疫應變小組主任加哈(Ashish K. Jha)發出的連署信寫道：「雖然礙於國際旅遊和商業活動的復甦緩慢，但美國在先進醫療技術的支持及公共衛生的改善下，我們呼籲立即取消對已接種疫苗的航空旅客之入境篩檢。如今已沒有需要再對已接種疫苗的旅客進行入境篩檢，若要繼續維持，將會付出相當的經濟損失。」

該信也指出，比起2019年的水準，2021年商務旅行和國際旅行的開銷分別減少56%和78%；同時也點出，其他許多感染率相似的國家針對已接種疫苗的旅客，都已下放入境篩檢的門檻。

參與連署的企業包括美國航空、達美航空、萬豪國際、聯合航空、迪士尼遊樂園、美國商會和美國旅遊協會等。

聯邦航空管理局(FAA)本周釋出的一項數據顯示，搭乘飛機的旅客因不遵守航空公司規定而引發衝突的事件數量，竟然降到2020年以來的最低。

一旦被法院裁定屬執意違反規定的乘客，聯邦航空管理局將採取永久性的「零容忍政策」；截至4月下旬的一周內，當局稱每1萬次航班平均發生1.9起事件，凸顯拒戴口罩引發的衝突事件數量大幅衰退。

根據紐約時報報導，4月24日當周前的一個禮拜，每1萬次航班中平均發生4.4起衝突事件。

然而，隨著確診人數時持續增加，聯邦疾病防治中心(CDC)本月初仍主張，搭乘飛機、火車或其他形式的交通工具時，「口罩令仍有實施必要性」，目前民主黨籍司法部也對聯邦法院取消口罩令的判決提出上訴。

口罩 疫苗 篩檢

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