疫情雖暫緩 責怪亞裔者卻翻倍 質疑亞裔忠誠者大增

最新調查報告發現,與2021年新冠疫情最嚴重時相比,美國人誤將新冠病毒歸咎於亞裔的比率多出將近一倍,質疑亞裔忠誠度的人更多。圖為亞裔抗議疫情期間遭到攻擊和歧視。(Getty Images)

亞裔 維權團體4日發布最新調查報告發現,與2021年新冠疫情最嚴重時相比,現在有更多美國人誤將新冠病毒歸咎於亞裔美國人,比率多出將近一倍;研究也顯示,美國人對亞裔不信任程度更高,質疑亞裔忠誠度的人更多。

由領先亞裔美國人變革聯盟(LAAUNCH.org)和亞裔美國人基金會(TAAF)發布的這項研究顯示,今年有逾20%受訪者表示,亞裔對新冠病毒至少要負一些責任;去年有11%的人表示亞裔社區應為此受到指責。

此外,33%的受訪者表示,亞裔對他們原籍國的忠誠度,高於對美國的忠誠度;2021年這項調查的比率為20%。

「這個現象確實源於『永遠的外國人』迷思,亞裔和亞裔美國人,不論是否出生在美國,永遠被認為是才剛來自他們的原籍國,」TAAF和LAAUNCH委員會成員戶田(Eric Toda)說。

此研究結果與最近有關反亞裔仇恨上升的其他研究結果相符;其中,聖巴巴拉加州 州立大學仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)的研究即顯示,在2020年至2021年之間,反亞裔暴力增加了339%。

與此同時,許多受訪的亞裔美國人則說,他們不覺得自己在美國有歸屬感。覺得自己完全屬於美國並感覺自己被美國接受的亞裔受訪者,占29%;18歲至24歲的亞裔對美國的歸屬感更低,只有19%。相比之下,61%的白人受訪者和33%的非裔受訪者表示,自己完全屬於美國並被美國接受。

不過,將近三分之一的受訪者表示,他們並未注意到反亞裔暴力正在惡化。但逾70%受訪者表示,打擊反亞裔種族主義至關重要。

研究結果指出,有必要對亞裔美國人進行更多教育 ;戶田說:「若要創造更多同理心和更多視角,我認為,教育和代表性必須齊頭並進。」