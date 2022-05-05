嬌生疫苗仍有「血栓風險」FDA宣布限制使用範圍

美國食品暨藥物管理局5日宣布，將嬌生新冠疫苗的緊急使用授權範圍進行限制，包括18歲以上不適合其他疫苗、無法取得疫苗以及選擇特定疫苗的族群。(美聯社)

美國食品暨藥物管理局（FDA ）5日宣布，將嬌生 （Johnson & Johnson）新冠疫苗 的緊急使用授權範圍進行限制，包括18歲以上不適合其他疫苗、無法取得疫苗以及選擇特定疫苗的族群。

CNN報導，FDA在一份聲明中表示之所以做出這種改變，是因為在接種嬌生疫苗後可能會出現一種罕見且危險的「凝血狀況」，稱為「血栓併血小板低下症候群」（TTS）。

FDA 生物製品評估和研究中心主任馬克斯（Peter Marks）在聲明中指出「我們一直在密切監測嬌生新冠疫苗和TTS的發生情況，並使用我們安全監測系統的最新訊息來修訂緊急授權（EUA），嬌生疫苗仍然在美國和整個全球社會當前的疫情應對中發揮作用，今天的行動證明我們安全監控系統的穩健性以及我們對確保科學和數據指導我們的行動」。

FDA表示已確定嬌生疫苗仍對某些族群的益處大於風險，而仍可能接種疫苗的人包括：對mRNA疫苗（如輝瑞或莫德納等疫苗）有嚴重過敏反應的人、對mRNA疫苗有個人擔憂（如果沒有嬌生疫苗就不會接種疫苗）以及取得mRNA疫苗的機會有限的人。

根據美國疾病控制和預防中心（CDC）的數據，截至5日美國已經接種超過1870萬劑嬌生疫苗，在被認為完全接種疫苗的人中有7.7%接種了這種疫苗。