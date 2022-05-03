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研究：曾染疫打第3劑mRNA疫苗 可能難抗Omicron

中央社／新海芬2日綜合報導
新數據顯示，先前曾感染新冠病毒的人，打第三劑輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）或莫德納（Moderna）mRNA疫苗，可能無法提高對抗變異病毒株Omicron的防護力。圖為加州一位醫護人員在準備疫苗施打針筒。(Getty Images)
新數據顯示，先前曾感染新冠病毒的人，打第三劑輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）或莫德納（Moderna）mRNA疫苗，可能無法提高對抗變異病毒株Omicron的防護力。圖為加州一位醫護人員在準備疫苗施打針筒。(Getty Images)

新數據顯示，先前曾感染新冠病毒的人，打第三劑輝瑞BNT（Pfizer/BioNTech）或莫德納（Moderna）mRNA疫苗，可能無法提高對抗變異病毒株Omicron的防護力。

路透報導，研究人員從去年11月到今年1月研究康乃狄克州近13萬名曾篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的人，包括1萬676名感染Omicron的人。根據在同儕審查前公布於醫學研究論文預印本平台medRxiv的報告內容，約6%到8%的人曾感染先前版本的病毒。

耶魯大學（Yale University）研究人員林德（Margaret Lind）表示，兩劑mRNA疫苗確實有助先前曾染疫的人對抗Omicron，但「我們並沒有發現這群人接種第三劑加強針有額外的好處」。

另一項發布於medRxiv、尚待同儕審查的加拿大研究也發現類似情況，超過兩劑疫苗在保護先前染疫的人免受原始病毒株侵害方面「可能具有邊際遞增價值」。

林德表示，這項訊息說明了三件事，第一，不論先前是否曾染疫，大家都應該接種兩劑mRNA疫苗；第二，先前未染疫的人應打加強針；第三，先前曾染疫的人應該考慮接種加強針，尤其若他們屬於危及生命的併發症高風險族群，但也要意識到這可能無法顯著提供額外防護力。

這還須進一步研究以證實結果。

疫苗 Omicron 耶魯大學

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