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輝瑞：口服抗病毒藥物Paxlovid預防同住者感染成效不彰

中央社／紐約29日電
輝瑞大藥廠表示，一項大型試驗發現，輝瑞旗下COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid在預防被同住者傳染病毒方面的效果不彰。路透
輝瑞大藥廠表示，一項大型試驗發現，輝瑞旗下COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid在預防被同住者傳染病毒方面的效果不彰。路透

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）今天表示，一項大型試驗發現，輝瑞旗下COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid在預防被同住者傳染病毒方面的效果不彰。

路透報導，這項試驗招募3000名成人，他們是家戶接觸者，接觸過有症狀，且近期都曾驗出COVID-19陽性反應的人。他們分別被投予5天或10天的Paxlovid或安慰劑。

接受5天療程的人，感染COVID-19的可能性比安慰劑組少了32%，接受10天療程的人則減少37%，然而由於試驗結果從統計角度來看並不顯著，因此可能純屬偶然。

輝瑞表示，試驗中的安全數據與先前的研究一致，而先前研究已顯示，Paxlovid對於重症高風險的COVID-19患者來說，在發病後立刻服用5天Paxlovid時，預防住院或病故的效力將近90%。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）透過聲明表示：「雖然我們對這項特定研究的結果感到失望，但研究結果並不影響我們在先前治療COVID-19患者的試驗中所觀察到的強力效果和安全數據。」

輝瑞指出，由兩種抗病毒藥物組成的Paxlovid近日在全球超過60個國家獲得有條件或緊急使用的批准或授權，用以治療高風險COVID-19患者。

輝瑞

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