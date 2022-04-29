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美旅遊安全調查 亞洲勝歐洲 觀光客：比4年前更安全

記者顏伶如／綜合報導
美國觀光客對於前往某些亞洲目的地旅遊的感受，如今覺得比四年前更加安全。圖為亞特蘭大國際機場。(Getty Images)
美國觀光客對於前往某些亞洲目的地旅遊的感受，如今覺得比四年前更加安全。圖為亞特蘭大國際機場。(Getty Images)

旅遊保險機構「波克夏旅遊保障」(BHTP)最新研究顯示，美國觀光客對於前往某些亞洲目的地旅遊的感受，如今覺得比四年前更加安全，婦女及千禧世代年輕受訪者認同亞洲目的地安全無虞的比例相對較高。統計顯示，南韓、新加坡、泰國、日本等地，在美國觀光客心目中的安全排行榜都擠上前十名。

CNBC新聞頻道報導，「波克夏旅遊保障」副總裁卡羅‧穆勒爾(Carol Mueller)表示，新冠疫情發生前，美國觀光客最在意的安全考量為恐怖主義、暴力犯罪；但在2022年的研究中，美國觀光客如今最介意的是前往目的地之後能否自由行動以及避免感染疾病。

她說，調查顯示美國觀光客對於被困在目的地的害怕程度，遠超在當地染疫的擔心。

「波克夏旅遊保障」公布2022年「旅遊保險形勢報告」指出，原本受到美國觀光客喜愛的歐洲、加勒比海旅遊勝地，包括義大利、巴哈馬、西班牙、牙買加、英國等，如今在觀光客心目中旅遊安全感受排行榜內，名次均退步。

在2018年的相同調查中，澳洲是美國觀光客感到最為安全的旅遊目的地榜首，但在2022年的報告裡，則跌落到第10名。

「旅遊保險形勢報告」是在2021年9月間針對全美各地抽樣選出1500名成年人完成訪查。統計結果顯示，美國觀光客列為安全旅遊排行榜前10名中，三個上榜亞洲國家為第四名日本、第七名南韓以及第八名泰國，前十名依次為：加拿大、冰島、瑞典、日本、愛爾蘭、瑞士、南韓、泰國、紐西蘭、澳洲。

新加坡在這份調查中並未納入國家項目的排名，但名列最安全城市目的地排行榜第三名，東京排名第五，曼谷排名第11。報導也指出，這項調查並未納入台灣。

2022年「旅遊保險形勢報告」顯示，美國觀光客認為最安全的城市目的地前十名依次為：蒙特婁、阿姆斯特丹、新加坡、羅馬、東京、拉斯維加斯、雪梨、倫敦、巴黎、邁阿密。

美國觀光客對於前往某些亞洲目的地旅遊的感受，如今覺得比四年前更加安全。圖為南韓首...
美國觀光客對於前往某些亞洲目的地旅遊的感受，如今覺得比四年前更加安全。圖為南韓首爾街頭。(Getty Images)

觀光 保險 波克夏

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