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血液樣本研究：超過一半美國人 曾感染新冠病毒

編譯季晶晶／綜合報導
血液研究顯示，超過一半的美國人曾感染過新冠病毒。（路透）
血液研究顯示，超過一半的美國人曾感染過新冠病毒。（路透）

根據以全美為範圍的血液樣本研究，美國有超過半數人口感染過新冠病毒。

美國衛生官員說 ，截至2月，57.7% 的美國人血液裡有新冠病毒抗體，遠高於12月的33.5%，當時Omicron病種病毒開始席捲全美 。抗體不一定具有保護作用，但它們表明這些人曾經染疫。

由於居家檢測增加，加上許多人是輕症或無症狀感染，官方的新增確診病例數愈來愈不可靠。血液調查成為新冠肺炎傳播之廣的最佳證據：它顯示自去年底Omicron開始盛行以來，又有近四分之一的美國人染疫。

根據估計，兒童和青少年的感染率更高，17歲以下的美國人裡，約75%出現感染跡象，自去年12月以來增加約30 個百分點。調查持續到2月，意味眼下的實際感染率更高。

這些數據來自美國疾病管制和預防中心（CDC）的一項研究，由醫學實驗室每月檢測數萬份血液樣本，這能測出對新冠病毒的抗體，但不包括疫苗引發的抗體，從而使研究人員推斷出全美感染率。

CDC也針對兩種抗體另作研究，發現超過90%的美國，不是接種過疫夢，就是曾經感染過。

65歲以上族群的數據暗示疫苗的有效性。根據CDC的研究，雖然他們是最容易染疫的族群之一，但他們的感染率也最低，33.2%擁有可顯示他們曾曝露於新冠病毒的抗體。這可能是因為他們是美國接種疫苗最多的族群。90%的老年人完全接種疫苗，三分之二以上接種了加強劑。也有可能是老年人更保守地採取了預防措施。

疫苗 CDC 檢測

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