逾億人打過補強針 專家憂疫苗疲勞 致力研發新冠萬能劑

聯邦疾病防治中心的數據顯示，全美已有逾億人接種第一劑補強針，但有資格打卻未打補強針者仍占約一半。(美聯社)

新冠疫情爆發至今已有多款疫苗 問世，對於重症及死亡防治卓有成效，全美接種補強針的人數更突破1億大關；然而目前任何一款疫苗均無法100%防止感染；包含莫德納 (Moderna)、輝瑞(Pfizer)等大型疫苗製造商目前都正加緊腳步，研發能夠阻斷感染的疫苗，希望有朝一日能夠徹底終結新冠病毒的傳播。

根據聯邦疾病防治中心(CDC )統計，12歲以上有接種資格者至少一半已接種補強針，65歲以上高齡人口的第三劑接種比例更高達三分之二；截至18日止，每日平均有8萬5000人接種，比起一個月前的每日7萬8000劑高9%。

目前普遍認為，第二劑疫苗接種後六個月再接種補強針可以達到最大防護效果，然而不可否認的是補強針的防護力總有一天也會下降，CDC批准再接種第四劑疫苗並非不可能；不過隨著死亡率下降、疫情趨緩，民眾極可能放鬆戒備。

華盛頓大學教授貝絲．貝爾(Beth Bell)說：「我很擔心大家會『疫苗疲勞』，所以研發出可以一勞永逸的疫苗很重要。」

因此，科學家目前正在嘗試研發「二價疫苗」，也就是研發出針對變種病毒的疫苗後，將之與現有的疫苗混合，讓民眾一次性接種兩種疫苗；莫德納公司表示，相關實驗正在進行中，目前看來一切順利，最早有機會於今年秋季問世；不過，如果這種疫苗要在今秋上市，依規定最晚必須要在初夏時向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)提交更改疫苗成分申請，令兩間疫苗廠備感時間壓力。

除此之外，由於新冠肺炎透過呼吸道感染，也有科學家正試著研發「吸入式疫苗」，直接在鼻腔黏膜「塗上」一層疫苗保護層，在病毒進入人體時就被殲滅，而非如同現在要等病毒入侵人體後才能觸發疫苗的防禦機制；CDC免疫諮詢委員會主席葛瑞絲．李(Grace Lee)說：「比起『加強免疫』，若能直接『預防感染』才能大規模阻斷病毒傳播，希望吸入式疫苗研發可以成功。」