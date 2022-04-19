CDC研究：Omicron疫情期間 美住院兒童約90%未接種疫苗

CDC的研究報告指出，在這一波Omicron疫情期間，美國住院兒童中，約90%未接種疫苗。（美聯社）

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的研究報告指出，在今年冬季這一波Omicron疫情 期間，美國住院兒童中，約90%未接種疫苗 。

CDC在報告中表示，從去年12月到今年2月，Omicron疫情導致兒科住院人數創紀錄，這一針對5至11歲兒童的全美統計數據凸顯兒童接種疫苗的重要性。

當局表示：「提高兒童的疫苗覆蓋率，尤其是受新冠疫情影響較大的少數種族族群，對降低新冠病毒相關的住院治療和重症是很重要的。」

雖然Omicron變種病毒株常被視為比先前的新冠變種病毒更溫和，但在Omicron大流行的1月疫情中，兒童住進加護病房的高峰值是去年10月Delta疫情高峰的1.7倍。CDC指出，住院率高可能是因為Omicron的強烈傳染性，以及總感染數高所造成。

報告顯示，在一波Omicron疫情期間住院的兒童中，約20%後來進了加護病房。有糖尿病或過胖者重症機率大幅提高，僅三分之一住院的兒童沒有原發疾病。

和免疫受損成人不一樣的是，研究並未顯示，免疫力低下的孩子會有較高的重症風險。CDC表示，這樣的研究結果和流感相關的住院研究結果一致。

美國在去年11月將可接種疫苗的年齡擴大至涵蓋5歲至11歲兒童，當時是Omicron病毒株導致感染數激增之前。不過，上月數據顯示，美國這個年齡層的孩童僅三分之一已接種兩劑疫苗。