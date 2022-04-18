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佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

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佛奇：「群體免疫」概念 恐不適用新冠肺炎

中央社／華盛頓17日綜合報導
佛奇接受有線電視新聞網訪問說，典型群體免疫的概念，可能不適用於新冠肺炎。（路透）
佛奇接受有線電視新聞網訪問說，典型群體免疫的概念，可能不適用於新冠肺炎。（路透）

新冠肺炎（COVID-19）大流行以來，世人都盼望能早日達成群體免疫，但白宮最高防疫專家佛奇（Anthony Fauci）等一些專家卻認為很可能無法實現，恐陷不斷打疫苗與得病的輪迴，沒法一勞永逸。

佛奇近日與其他作者共同為「傳染病學期刊」（Journal of Infectious Diseases）執筆一篇群體免疫研究。他接受有線電視新聞網（CNN）訪問說：「典型群體免疫的概念，可能不適用於COVID-19。這意味恐很長一段時間新型冠狀病毒不會在人群消失。」

他說以麻疹為例研究群體免疫，可知美國是因做到三項指標才得以戰勝：絕對有效的疫苗、病毒不會隨時間產生顯著變異、成功的幼兒疫苗接種。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，麻疹疫苗預防感染的有效性達97%。研究顯示接種麻疹疫苗後，可終身免疫，且美國當年許多州都做到讓90%的幼兒在進入幼兒園前完成疫苗接種；這些讓美國得以超過20年不爆發麻疹疫情

但佛奇表示，很不幸地，COVID-19疫情完全不按這套規則走。

佛奇說：「壞消息一，COVID-19病毒會顯著突變，疫情大流行2年以來，已遇到5種重大變異：Alpha、Beta、Delta、Omicron，以及如今的Omicron亞種BA.2；壞消息二是安全有效的疫苗沒能普及，簡言之，疫苗覆蓋率還不夠。」

倫敦大學衛生暨熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）流行病防範與應對中心主任庫查斯基（Adam Kucharski）告訴CNN，隨病毒變得更具傳染性，對群體免疫的期望也必須轉變。

他解釋，對像Delta變種這類極具傳染性的病毒，即便疫苗預防感染的保護力有85%，仍得有達98%的人口接種疫苗，據此以觀僅憑現有疫苗可能無法實現群體免疫。

去年5月科學期刊「歐洲監控」（Eurosurveillance）刊登一篇庫查斯基與其他專家合著的論文也指出，絕大多數的群體免疫仰賴疫苗預防傳染的效力。

CNN指出要防止傳染，疫苗得能殺死病毒。麻疹疫苗就能做到消除性免疫（sterilizing immunity），但現有COVID-19疫苗還不行。

群體免疫還有其他因素需考慮，像免疫需持久、不能隨時間遞減。但佛奇談到COVID-19時說：「不只疫苗誘發的免疫並非終生，染病痊癒取得的免疫也不是。這意味我們不是得反復接種就是得要確診，沒法一勞永逸。」

疫苗 佛奇 疫情

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