疫情停辦2年 白宮復活節「滾彩蛋」18日歡樂回歸

白宮復活節彩蛋活動因新冠疫情暫停兩年後，即將在18日歡樂回歸。圖為拜登夫婦去年在白宮陽台上，與復活節兔子一同向群眾揮手致意。(美聯社)

白宮復活節 彩蛋活動因新冠疫情暫停兩年後，即將在18日歡樂回歸；拜登 總統和第一夫人吉兒，將盛大歡迎大約3萬名兒童和陪伴他們的大人一起參加「滾彩蛋」、「尋蛋」等活動。

這將是拜登夫婦在白宮舉辦的第一場復活節彩蛋活動，兩人預計將發表講話並參加其中部分活動；它也將是迄今在拜登白宮舉行的最大活動，將從上午7時30分持續到下午6時30分結束，分五波展開。

白宮助理表示，吉兒身為教師，將「滾彩蛋」活動稱為"Egg-ucation Roll"(滾彩蛋教育)，打算將南草坪變成一個設置各種教育小站的學校社區。除了滾彩蛋和尋蛋，全天活動還包括校舍活動區、閱讀角、才藝表演、教導兒童了解農民如何提供食物、拍照站、有跨越障礙設計的彩蛋教育訓練場和其他區域，還有讓兒童及家人學習自己動手製作小點心的「食堂」。

這場白宮彩蛋活動也邀請到許多名人共襄盛舉，包括「今夜秀」(Tonight Show)主持人吉米·法倫(Jimmy Fallon)、歌手Ciara和演員兼歌手克里斯汀·切諾維斯(Kristin Chenoweth)等。

20多種角色扮演者也將在現場四處現身同樂，包括蘇斯博士(Dr. Seuss)的魔法靈貓(The Cat in the Hat)、美國職棒大聯盟華盛頓國民隊的歷屆總統賽跑吉祥物、「芝麻街」的羅西塔和餅乾怪獸，以及史努比和查理布朗。

儘管最近拜登政府部分內閣成員、白宮工作人員、副總統賀錦麗的丈夫、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)等國會議員，相繼傳出染疫消息，其中部分案例源於2日舉辦的年度「烤架俱樂部」晚宴(Gridiron Club Dinner)，但恢復復活節滾彩蛋傳統，已被視為是白宮再次開放的象徵。

白宮復活節滾彩蛋活動，可溯至1878年。