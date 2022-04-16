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新冠呼吸檢測器 3分鐘得知檢測結果 正確率約有91%

編譯郭宣含／綜合15日電
聯邦食品暨藥物管理局批准全美首個使用呼吸樣本檢測的「新冠肺炎呼吸分析器」，研究顯示具91.2%的正確率，約三分鐘後可得知檢測結果。(CNN有線電視新聞網截圖)
聯邦食品暨藥物管理局批准全美首個使用呼吸樣本檢測的「新冠肺炎呼吸分析器」，研究顯示具91.2%的正確率，約三分鐘後可得知檢測結果。(CNN有線電視新聞網截圖)

全美疫情再起，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已發布緊急使用授權，批准全美首個使用呼吸樣本檢測的「新冠肺炎呼吸分析器」(Covid-19 breathalyzer)，研究顯示具91.2%的正確率，約三分鐘後可得知檢測結果。

美國新冠疫情消沉兩個月後，全國新增病例再次激增。美聯社取得約翰霍普金斯大學的疫情數據顯示，截至14日，美國新冠肺炎過去七天平均單日新增3萬9521例，高於兩周前單日新增3萬724例。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，美國正面臨Omicron亞變種BA.2的病例爆發潮，BA.2目前約占美國86%的新增病例，但在東北部占比已攀至逾90%。專家認為，BA.2將逐漸擴及全美。

新冠確診病例在多州開始上升，但預期不會像以往疫情那麼嚴重。圖為芝加哥歐海爾機場的...
新冠確診病例在多州開始上升，但預期不會像以往疫情那麼嚴重。圖為芝加哥歐海爾機場的旅客戴口罩。(美聯社)

疫情捲土重來，FDA14日宣布利用呼吸進行新冠檢測的方式；「新冠肺炎呼吸分析器」由德州研發毒品偵測工具的公司InspectIR Systems製造，約為一個隨身行李箱大小，須由健康照護設施或臨時檢測站的專業人員進行，可在三分鐘後得知檢測結果。

FDA新聞稿指出，根據一項針對2409人的研究，新冠呼吸分析器可正確分辨出91.2%的樣本，而且在後續研究中，也可有效檢測出Omicron變種病毒。

FDA在聲明中表示，這種新方法可檢測出呼吸樣本中會致病新冠肺炎的化學物質，若檢測為陽性，應再搭配分子檢測。

FDA醫療器材與放射醫學中心主任舒人(Jeff Shuren)在聲明中表示：「今日的授權是新冠檢測快速創新的新典範。」

目前常見的新冠檢測通常是透過鼻咽或唾液採檢，PCR檢測被認為是正確性最高的檢測，但也有其他快篩，有些快篩可讓民眾在家自行使用。

雖然目前美國新冠住院率處於新低點，但根據國家廣播公司(NBC)統計，過去兩周單日新增病例數增加9%；許多專家認為，新冠病毒實際傳播範圍更廣闊，因為有許多病例數未被計算。

雖然全美許多地方的口罩令已鬆綁或解除，但聯邦對搭飛機、火車等運數系統旅客的口罩規定將延長至5月。

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