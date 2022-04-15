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疫情衝擊 美國人預期壽命從2019的78.9歲降到76.6歲

編譯徐薏茹／綜合14日電
最新研究發現，隨著新冠疫情持續傳播，美國2020年平均預期壽命下降將近1.9年，2021年再度下滑0.4年。圖為今年元月在華府舉行活動，紀念疫情期間染疫身亡的護士。(Getty Images)
最新研究發現，隨著新冠疫情持續傳播，美國2020年平均預期壽命下降將近1.9年，2021年再度下滑0.4年。圖為今年元月在華府舉行活動，紀念疫情期間染疫身亡的護士。(Getty Images)

一項最新研究日前於medRxiv發表，該研究顯示美國預期壽命2021年再度下降，從2020年開始進一步急遽下滑，為二戰以來落差最大的紀錄。

這項最新報告發現，受新冠疫情影響，美國2020年平均壽命下降將近1.9年，2021年再度下滑0.4年。

研究中寫到：「雖然供應有效疫苗原預計可抑制美國2021年的死亡率，但緩慢的疫苗接種進度以及Delta變種病毒導致死亡率大幅升高。」

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)一項分析顯示，除了2021年夏天一段短暫時期，過去兩年新冠肺炎一直是美國的前三大死因。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，疫情前的十年期間，美國預期壽命每年變化平均不超過0.1年。

新研究顯示，疫情期間的預期壽命變化擴大美國與其他高收入國家的現有差距。在同個區間的19個國家中，2020年預期壽命下降幅度僅為美國的三分之一，平均減少0.6年，2021年回升，平均增加約0.3年。

美國2019年預期壽命為78.9歲，2021年減少至76.6歲，比同組國家平均少五年多。

研究作者為維吉尼亞聯邦大學社會與健康中心名譽主任韋爾夫(Steven Woolf)，他對於研究結果表示：「這清楚表明美國如何應對新冠疫情的生活後果，美國的情況與其說是因為變種病毒導致的結果，更與反對疫苗的程度及大眾拒絕配合防疫措施有關。」

2020年西語裔與非裔人口的預期壽命減少大到不成比例，但2021年白人預期壽命減少最多，西語裔保持穩定，非裔則略微上升。

本研究中，韋爾夫與科羅拉多大學、智庫城市資源機構(Urban Resource Institute)的研究人員分析來自全國衛生統計中心(NCHS)、人類死亡率數據庫等國際統計機構的死亡數據。

疫情 疫苗 變種病毒

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