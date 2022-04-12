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華府菁英年度晚宴已72人染疫 包括國會議員、內閣成員和記者

編譯郭宣含╱綜合11日電
「烤架俱樂部與基金會」證實，至少72人參加2日的華府年度晚宴後爆確診新冠肺炎，包括商務部長雷蒙多(圖)和司法部長加蘭德。(美聯社)
「烤架俱樂部與基金會」證實，至少72人參加2日的華府年度晚宴後爆確診新冠肺炎，包括商務部長雷蒙多(圖)和司法部長加蘭德。(美聯社)

華府2日舉行年度的「烤架俱樂部與基金會」(Gridiron Club and Foundation)晚宴後，後遺症不小，已有至少72人確診，包括國會議員、總統內閣成員和記者；不過確診人數自6日以來已持續減少。

自8日後，另有帕隆(Frank Pallone，新澤西州)等五名民主黨聯邦眾議員宣布確診新冠肺炎，而且五人均完整接種新冠疫苗和補強針。

紐約時報報導，年度「烤架俱樂部」晚宴2日在萬麗酒店(Renaissance Hotel)舉行，盛邀許多記者和總統政府官員，但原本歡樂的烤肉場合卻成為華府菁英的疫情爆發圈。

自從新冠疫情爆發後，「烤架」睽違兩年重新舉辦；主辦單位表示，約有700人參加該場晚宴，包括628名賓客列座大廳；與會者必須提供接種證明，但毋須提供陰性檢測證明，而且晚宴時無須配戴口罩。

許多人參加晚宴後宣布確診，包括商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)、司法部長加蘭德(Merrick Garland)、拜登總統親妹歐文斯(Valerie Biden Owens)和聯邦眾議員謝安達(Adam Schiff)。拜登並未赴宴，且11日檢測呈陰性。

紐時報導，當天赴宴的病例似乎仍僅限幾個餐桌，但之後卻擴及其他桌。「烤架」主席狄法蘭克(Tom DeFrank)10日表示，確診人數達72人；確診者出現喉嚨痛或輕微發燒，目前未傳出更嚴重的症狀。

狄法蘭克表示，自3日後，許多成員陸續通知該俱樂部其檢測結果為陽性，「烤架」因此知會確診者鄰座、對座或附近的賓客，「這是我們從一開始到現在都持續在做的事。」

狄法蘭克說，與會者的新增病例至少從6日開始減少，希望能繼續維持此下波趨勢。

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