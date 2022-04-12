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疫情上升 費城率先恢復室內口罩令

編譯林梅婕╱綜合11日電
近日費城新冠肺炎確診人數增加，當局宣布18日將恢復室內口罩令，成為全美第一個恢復此令的城市。(美聯社)
近日費城新冠肺炎確診人數增加，當局宣布18日將恢復室內口罩令，成為全美第一個恢復此令的城市。(美聯社)

近日費城新冠肺炎確診人數增加，當局宣布18日將恢復室內口罩令，成為全美第一個恢復此令的城市；該市衛生官員表示，此舉是希望能抑制變種病毒Omicron亞型變異株繼續擴散，卻遭到部分業者反對。

費城衛生局長雪莉‧貝提高爾(Cheryl Bettigole)指出，過去十天該市新冠肺炎確診人數增加超過50%，已達全市室內戴口罩的門檻。

當局也認為，近來的確診浪潮與歐亞國家的情況類似，由Omicron亞型變異株BA.2引起，而且正逐漸成為全美主要感染源；貝提高爾說：「我們知道，確診浪潮之後就是住院率和死亡率的提升，如果現在我們不採取行動，將會影響許多居民。」

按照聯邦疾病防治中心(CDC)的更新防疫指南，全美各州自今年2月至3月期間陸續放寬口罩令，費城也在3月2日下達此令，當時貝提高爾就曾提醒：「我真心希望我們可以不用再恢復戴口罩，但對於一些疫情間的弱勢族群，我還是很擔心。」

根據當局的數據，費城近來單日確診量超過140例，不過住院人數仍維持穩定，只有46人；目前的狀況與Omicron巔峰時期相比仍相差甚遠，去年冬天約750名費城居民死於變異株Omicron。

不過恢復口罩令的舉動也遭到餐飲業者反對，因為員工和服務生將會首當其衝、面對眾多不願遵守規定的客人；非營利組織賓州餐廳與住宿協會資深主任菲利西亞(Ben Fileccia)說：「對於那些期待今年春天恢復景氣、數以千計的業者和商店，這無疑是個重大的打擊。」

費城 口罩 Omicron

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