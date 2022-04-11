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長者染疫病歿 疫後養老院…訴訟海嘯逼近中

編譯柯立偉／綜合10日電
新冠疫情下，許多住在療養院的耆老不幸感染，甚至去世；不少家屬委請律師控告療養院。(美聯社)
新冠疫情下，許多住在療養院的耆老不幸感染，甚至去世；不少家屬委請律師控告療養院。(美聯社)

自新冠疫情於2020年初爆發後，許多住在療養院的長者在當年5月第一次死亡高峰期病歿，患者家屬紛紛趕在今年5月消滅時效屆至前，對療養院提出過失致死的刑事責任與過失侵權行為致侵害生命權的民事索賠訴訟，原告家屬大多主張療養院未能適當遏止病毒傳播、找出確診患者並給與適當治療。

作為第一波疫情下受創最嚴重的紐約，大量療養院正面臨著同樣的訴訟；許多療養院表示，向他們追究收治病患死亡的責任是「非戰之罪」；新冠病毒爆發初期，醫護人員、防疫物資都極度缺乏，聯邦政府及州政府所下的防疫指示又朝令夕改，當時的疫情狀況已完全超出「療養院」有能力處理的範圍。

事實上，紐約州參眾兩會曾通過相關法案，賦予療養院及醫療機構廣泛的訴訟豁免權，得以不受任何與新冠疫情相關的侵權行為索賠訴訟；不過這部法案在公告實施一年後廢止，並在立法意旨中明文規定得溯及既往，允許死亡病患家屬針對該部原本賦予療養院及醫療機構訴訟豁免權的法案廢止以前發生的事實起訴，才使得紐約許多在療養院因新冠病毒過世的病患的家屬延宕至今才提起訴訟。

紐約州執業律師恰喬(Joseph Ciaccio)表示，他們事務所已經手48件起訴療養院的訴訟案，其中大部分是在過去一個月內提出；除了上述曾允許療養院及醫事機構獲得訴訟豁免的法案外，也因為事務所必須先取得病歿患者的醫療資料並等待遺產管理人就任才能代表病歿患者的繼承人起訴療養院，使相關訴訟案件被押到法定消滅時效將近屆至才起訴；恰喬說：「我們正努力在消滅時效屆至前，替客戶爭取到應得的賠償。」

雖然病患家屬能否順利獲得勝訴判決仍不確定，不過雪城大學(Syracuse University)法學院教授妮娜．柯恩(Nina Kohn)認為由於舉證困難，家屬勝訴機率不高；她說：「即便沒有身體接觸，也可能被傳染新冠肺炎，因此原告很難證明病患的死與療養院的『疏忽』間有因果關係，我認為原告勝訴機率不高。」

療養院 疫情 紐約州

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