拜登妹妹確診新冠 目前症狀輕微 原定本周開始宣傳新書

美國總統拜登(Joe Biden)妹妹薇樂莉‧拜登‧歐文斯(Valerie Valerie Biden Owens)7日確診新冠。

薇樂莉撰寫的回憶錄「Growing Up Biden」將於4月12日發行,她原定於本周開始宣傳。

薇樂莉的公司發表聲明,她已完全接種新冠疫苗和加強針,目前新冠症狀輕微,將遵循CDC的指導方針進行為期5天的隔離。

New: Val Biden, the presidents sister, has Covid.

Publisher says she didn’t have close contacts w/ POTUS or the First Lady.

Comes ahead of her book release next Tuesday. pic.twitter.com/RyRC9J3GnV