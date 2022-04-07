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拜登妹妹確診新冠 目前症狀輕微 原定本周開始宣傳新書

編譯中心／綜合報導
拜登（左）妹妹薇樂莉‧拜登‧歐文斯（右）確診新冠。（美聯社）
拜登（左）妹妹薇樂莉‧拜登‧歐文斯（右）確診新冠。（美聯社）

美國總統拜登（Joe Biden）妹妹薇樂莉‧拜登‧歐文斯(Valerie Valerie Biden Owens)7日確診新冠。

薇樂莉撰寫的回憶錄「Growing Up Biden」將於4月12日發行，她原定於本周開始宣傳。

薇樂莉的公司發表聲明，她已完全接種新冠疫苗和加強針，目前新冠症狀輕微，將遵循CDC的指導方針進行為期5天的隔離。

美多名官員近期染疫，包括民主黨籍聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）、華府市長包瑟(Muriel Bowser)篩檢結果也是陽性。白宮表示，79歲的總統拜登（Joe Biden）篩檢結果為陰性。

在上周末華府一場晚宴後，數名與會國會議員相繼確診，拜登內閣中也有至少兩名成員染疫，為69歲的司法部長加蘭德（Merrick Garland）和50歲的商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。

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