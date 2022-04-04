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5900萬紅藍卡民眾 每月免費領8份新冠檢測劑

記者顏伶如／綜合報導
聯邦宣布，持紅藍卡者每月可以在藥房免費領取八份居家檢測包。(Getty Images)
聯邦宣布，持紅藍卡者每月可以在藥房免費領取八份居家檢測包。(Getty Images)

不少民眾憂心Omicron亞型變異株BA.2可能帶來另一波新冠疫情升高，聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)官員4日宣布，5900萬名參加俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險(Medicare)B部份(Part B)民眾，將可以在各地藥局免費領取獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准的居家病毒檢測組。病毒檢測組免費領取數量為每月八份，也就是每人每周有兩份可用。

拜登政府宣布為民眾免費提供居家病毒檢測組之後，聯邦醫療保險的作業速度，比私人保險公司慢了一步。因為聯邦醫療保險受到法律規章等限制，主管官員必須先排除制度層面遭遇的各種障礙。

這項措施是聯邦政府保險計畫第一次為老年人、身心障礙人士免費提供市售居家病毒檢測組，紅藍卡持有人不必自掏腰包。

聯邦醫療服務中心副局長塞斯哈馬尼(Meena Seshamani)說：「這是聯邦政府保險計畫史上，第一次由政府出面支付非處方(over-the-counter，OTC)服務或檢測。」

塞斯哈馬尼指出：「由此可見這項措施的重要性，因為我們在疫情間設法讓民眾能夠取得更多非處方的居家病毒檢測組。」

塞斯哈馬尼表示，對於民眾免費領取的居家病毒檢測組，聯邦醫療保險將接受藥局申請費用報銷(reimburse)，每組價格最高12元，每盒兩組的檢測組報銷價格最高24元。

目前全美新冠病毒確診案例中，逾半數為BA.2感染案例。冬季期間，Omicron變種病毒肆虐，讓美國許多醫院幾乎不勝負荷，但後來全美確診案例便一路下降，降到2021年夏天出現Delta變種病毒疫情之前的低點。

美國國內絕大多數地區如今都已取消防疫措施，少數地點BA.2感染案例則持續上升。

紅藍卡民眾可以前往領取免費居家病毒檢測組的連鎖藥局，包括艾柏森(Albertsons)超市附設藥局、好市多(Costco)賣場藥局、CVS、Food Lion、Giant Food、The Giant Company、Hannaford Pharmacies、H-E-B Pharmacy、Hy-Vee Pharmacy、克羅格(Kroger)超市附設藥局、Rite Aid、Stop & Shop、華格林藥局(Walgreens)以及沃爾瑪(Walmart)藥局。

聯邦醫療保險 檢測 藥局

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