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霍楚：紐約州府疫苗站 即起可打第2劑補強針

記者顏潔恩／紐約報導
紐約州開始為50歲及以上等符合條件的民眾施打新冠疫苗第二劑補強針。(路透)
紐約州開始為50歲及以上等符合條件的民眾施打新冠疫苗第二劑補強針。(路透)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2日宣布，所有州府運營的新冠疫苗接種站，從即日起為符合規定的民眾提供新冠疫苗第二劑補強針接種服務，呼籲50歲及以上的民眾、18至49歲接種嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，以及12歲以上有免疫系統缺陷的人踴躍接種第二劑補強針。

州府2日根據聯邦疾病防治中心(CDC)更新疫苗接種指南，州衛生廳表示，除了可接種第二劑補強針的人群，也呼籲所有符合接種條件的民眾，至少完全接種疫苗以及打一劑補強針，因為疫苗仍是抗擊新冠病毒的最佳方法。

霍楚說，可以接種第二劑補強針的民眾，距上一次接種至少要相隔四個月，目前紐約州大型接種點都提供接種服務；其中接種嬌生疫苗者，可選擇輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)第二劑補強針，而年齡小於17歲者，則只能接種輝瑞疫苗。

「接種疫苗、並按照疫情發展發布防疫指南，是幫助民眾預防重症和住院的最有效辦法，也是唯一能撐過疫情的途徑」，霍楚表示。

州衛生廳廳長巴塞特(Mary Bassett)說，近來Omicron亞變種BA.2引發的疫情有升溫趨勢，新冠病毒仍無處不在，民眾應接種疫苗防範；五歲以上孩童、所有成人至少都應完全接種、並打一劑補強針。

專家指出，Omicron亞變種病毒BA.2可能比之前的病毒傳染性更高，目前還未有證據指出其是否會引起更嚴重病狀或對疫苗具有抵抗力；數據也顯示，接種補強針的人死於新冠的機率是未接種者的1/21，住院機率為七分之一，幸運的是紐約州的疫苗接種率相對高，另按照全美的疫情來看，預計不會造成新一波疫情反彈。

有意在州府大型接種點完成第二劑補強針接種者，可登錄網頁am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov，或致電(833)697-4829查詢詳情。

私營連鎖藥房如Walgreens、CVS、Rite-Aid等，也已開始提供接種服務，接受民眾網路預約或直接上門。

紐約州開始為符合條件的民眾施打新冠疫苗第二劑補強針。(路透)
紐約州開始為符合條件的民眾施打新冠疫苗第二劑補強針。(路透)
紐約州府運營的疫苗站，都開始為符合規定的民眾施打新冠疫苗第二劑補強針。(美聯社)
紐約州府運營的疫苗站，都開始為符合規定的民眾施打新冠疫苗第二劑補強針。(美聯社)

疫苗 疫情 紐約州

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