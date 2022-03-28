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邊境無證移民陽性率下降 庇護政策面臨全面恢復壓力

編譯孫梁／綜合27日電
醫護人員在亞利桑納州一處檢疫站為入境移民採樣篩檢。(美聯社)
醫護人員在亞利桑納州一處檢疫站為入境移民採樣篩檢。(美聯社)

美國在疫情爆發後大幅收緊庇護政策，逾170萬無證移民自2020年3月以來以防疫為由被驅逐出境，沒有申請庇護的機會，如今全面限制庇護的政策將在3月30日到期，美墨邊界偷渡客的陽性率也已大幅下降，拜登政府對防疫限制庇護正面臨結束還是延長的選擇。

上月在亞利桑納州尤馬(Yuma)地區邊境衛生中心檢測的5301名無證移民中，只有七人為陽性，陽性率僅0.1%，各口岸的檢測也都顯示陽性率低於預期。加州3月頭兩個星期檢測的2877人中54人為陽性，陽性率為1.9%，遠低於1月8日高峰期的28.2%。

轄區包括土桑的亞州皮馬郡(Pima)3月初的檢測表明，移民的陽性率從沒超過1.3%，3月10日更是降至0.9%。Omicron變種病毒爆發後，1月大部分時間的陽性率為兩位數，峰值為1月12日的19.2%，2月12日跌至不到5%。

在德州非法偷渡最嚴重的麥艾倫市(McAllen)，無證移民的陽性率1月最後一周達到峰值的20.8%，3月2日降至9.2%。

隨著口罩強制令的解除，聯邦疾病防治中心(CDC)面臨全面恢復庇護的呼聲和壓力，批評者認為，根據1944年公共衛生法制定的防疫限制庇護，是逃避依法履行庇護義務的藉口。

華盛頓的聯邦上訴法官上月裁決，CDC的庇護限制令對公眾健康是否有效語焉不詳，拜登政府沒有提出詳細證據表明限制有效。

CDC主任羅秀·瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，對無人陪伴小移民的庇護限制3月11日終止時，陽性率確在下降，但對成年移民和攜帶子女的移民家庭仍繼續限制。邊界執法部門去年8月開始對無人陪伴小移民進行檢測，陽性率從今年2月初的近20%降至3月第一周的6%。

白宮和國土安全部表示，防疫庇護限制的措施是終止或是延續均由CDC決定。CDC表示，將對到期日的前一周數字進行審查。

防疫限制庇護的科學論據很早就遭到質疑，CDC的科學家認為沒有證據顯示，防疫限制庇護的政策可減緩疫情的傳播。但時任副總統潘斯2020年曾要求CDC動用緊急權力，否定CDC科學家的說法。

庇護 移民家庭 CDC

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