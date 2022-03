74歲喜萊莉新冠確診 比爾柯林頓驗陰性

前國務卿喜萊莉 ·柯林頓(Hillary Clinton)周二推文表示,她的新冠檢測 呈陽性。

喜萊莉現年74歲,她說她有「輕微的感冒症狀」,但「感覺良好」。

喜萊莉說,她比以往任何時候都更加感謝疫苗 提供的保護。」並提醒「如果你還沒有接種過疫苗,請接種,請打補強針。」

喜萊莉說,她的先生、現年75歲的前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)的檢測結果為陰性。

前國務卿喜萊莉· 柯林頓周二推文表示,她的新冠檢測呈陽性。(Getty Images)

Well, I've tested positive for COVID. I've got some mild cold symptoms but am feeling fine. I'm more grateful than ever for the protection vaccines can provide against serious illness. Please get vaccinated and boosted if you haven't already!