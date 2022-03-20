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Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚

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Omicron BA.2變種傳染力更高 美新冠感染恐再一波上揚

編譯黃淑玲／綜合報導
專家強調，接種疫苗仍然是避免新冠感染轉成重症的最佳方法。（美聯社）
專家強調，接種疫苗仍然是避免新冠感染轉成重症的最佳方法。（美聯社）

專家警告，美國很快將會再起新一波新冠感染人數上升，因為Omicron的亞變種BA.2的傳染力非常強。

白宮首席醫學顧問佛奇表示，BA.2變種比Omicron的傳染力高大約50%到60%，所幸看起來引發的症狀不會比Omicron更嚴重。醫療保健官員也持續強調接種疫苗與追加劑，仍然是最佳的預防重症方法。

佛奇周日（20日）在美國ABC電視的訪談中說：「（BA.2）傳播力增強，然而病例沒有比較嚴重，未顯見病毒逃脫疫苗或先前感染的免疫反應。」

BA.2變種目前已經為中國和歐洲帶來新一波染疫病例數上升，目前在美國，新增確診者中，感染BA.2的占比約25%到30%。不過佛奇表示，此占比會變成最大，但這波感染增加的速度不會像之前那麼急速飆高。

美國醫務總監Vivek Murthy的看法與佛奇相似，他說，面對新一波疫情，「我們的焦點應該放在準備，而不是驚慌。」前食品藥物管理局局長Scott Gottlieb也認為，感染人數會再有些上揚，但不會是一大波流行。

美國疾管署上周六公布全美新增新冠病例31200例，死亡958例。感染與病故數，均較今年年初大幅減少。

佛奇 Omicron 疫苗

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