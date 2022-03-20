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最新研究：疫苗防新冠重症、病歿 接種補強針更有效

編譯洪毅／綜合19日電

新冠疫苗自2020年底開始展開接種，保護力隨時間下降，但是18日發布的最新研究指出，面對所有當前已知的變種病毒，疫苗在防範重症及病歿上依然有效；代表公衛界的關注重點可望從今年秋冬的病毒發展，轉向重症高風險群的防控。

華盛頓郵報報導，這項聯邦疾病防治中心(CDC)主導的調查研究發現，在Omicron病毒肆虐的時候，接種兩劑後對防範重症及病歿的保護力為79%；如果接種補強針後，保護力更可達到94%。

不過疫苗產生的保護力確實會隨著時間過去而減弱，因為在最近一年間，未接種者染疫的病歿率，從原本是已接種兩劑者的19倍降至9倍，與已接種補強針者相比，染疫後病歿率則從60倍降至21倍。

另一方面，不論是Omicron還是Alpha、Delta等變種病毒，都能靠疫苗產生防範重症及病歿的有效保護力。范德比大學傳染病學家夏夫納(William Schaffner)表示，這份研究再次證明，疫苗將繼續保護民眾，免於受所有變種病毒的嚴重傷害。

雖然Omicron病毒席捲期間，接種疫苗仍染疫者眾，但是伯明罕阿拉巴馬大學傳染病研究所主任珍妮‧馬洛佐(Jeanne Marrazzo)表示，猶疑的人應該要注意到，雖然染疫可能會感覺到感冒或不舒服，但是有94%的機率不會插上呼吸器或撒手人寰。

隨著氣溫轉暖，公衛界又開始關注度過春夏、入秋冬後，是否變種病毒又會捲土重來，尤其是出現Omicron的亞型、姊妹株「BA.2」。夏夫納表示，雖然尚未有涵蓋BA.2的報告，但是目前所有研究都指向疫苗的有效性。

另一項議題是是否要繼續展開第四劑補強針接種；目前莫德納及輝瑞均向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請放行補強針，莫德納更建議向所有成年人放行。

不少學者表示，由於保護力終究是會下降，因此關注的可能是如年長者、或是有特殊生理狀況者，因為這些民眾的免疫系統較不佳，可以靠補強針彌補。

疫苗 變種病毒 Omicron

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