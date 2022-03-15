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疫情餘波 學生義工減少 學校社區難題

編譯林梅婕╱綜合14日電
近來疫情趨緩，室內活動管制也放寬，學生義工的人數卻沒有回升，成為學校和社區的一大難題。圖為舊金山學生參加要求設定速限的社區請願活動。(美聯社)
近來疫情趨緩，室內活動管制也放寬，學生義工的人數卻沒有回升，成為學校和社區的一大難題。圖為舊金山學生參加要求設定速限的社區請願活動。(美聯社)

新冠疫情自2019年底爆發，校園關閉期間人們逐漸習慣避免近距離接觸，社區服務也因此減少或暫停；不過近來疫情趨緩，室內活動管制也放寬，學生義工的人數卻沒有回升，成為學校和社區的一大難題。

有些學校規定，高二生需做滿40個小時與人互動的「A型」社區服務，高三生的門檻則是20個小時；路易斯安納州巴頓魯治(Baton Rouge)天主教高中(Catholic High School)社區服務籌畫人洛薩維多(Scott Losavio)解釋：「因為我們希望學生們多建立與他人互動的關係，才能切身體會那些需要幫助的人，發展出同情心。」

然而，該校最近就面臨學生義工人數短缺的問題，放棄服務時數的學生愈來愈多，有些人則是希望盡可能以更安全的方式達到時數門檻，洛薩維多說：「我每天都在跟這些青少年們接觸，我知道他們在想什麼；但我真的希望他們能回來做社區服務、幫助他人，這才能真正提升他們的表現。」

該校為此免除了A型社區服務，甚至將服務時數的門檻降低一半，服務內容的限制也變得更有彈性，洛薩維多說：「過去兩年我都是告訴學生，只要他們有做到免費的服務，而且對象不是他們的家人，就能抵扣服務時數。」

馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)學區學校最近也移除州政府的規定、強制要求在2020及2021年畢業的學生需完成75小時的服務時數。

另外，學生義工減少對社區更是一大損失，加州柏斯菲卡(Pacifica)奥希阿纳高中(Oceana High School)社區服務籌畫人韋斯(Adam Weiss)就表示：「我們有很多社區服務因為人手不足而無法完成。」

與此同時，奥希阿纳高中只能將服務時數的門檻從100降至32小時，但韋斯稱校方對學生多半仍採取「自由心證」的模式。

專為高中生提供服務機會的國際性組織Key Club也發現同樣的問題，Key Club諮詢顧問金柏莉‧丹森(Kimberlyn Denson)形容：「狀況每況愈下。」

疫情 加州 路易斯安納州

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