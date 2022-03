歐巴馬新冠確診 提醒「病例雖降 未接種者仍要打疫苗」

前總統歐巴馬 周日在推特上宣布,他的新冠檢測 陽性,他說這幾天喉嚨發癢,其他「感覺還好」。他說,前第一夫人米雪兒檢測陰性,他們很安慰都打了疫苗 及補強針。

歐巴馬說,他新冠確診,提醒了大家,即使病例下降,如果你尚未接種,也要快點去打疫苗。

根據約翰霍普金斯網站數字顯示,全美目前新冠病例確診人數已逾7950萬例,死亡人數逾96萬7000人。

前總統川普也曾在任內染疫,並於2020年10月住院。

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.



It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.