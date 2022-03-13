疫情緩 自由派城市拆遊民帳篷 維權團體：遊民無家可歸

西雅圖市府工作人員清除市府對面人行道上的遊民帳篷。(美聯社)

在新冠疫情 大流行期間，全美大部分城市根據聯邦衛生官員的指引，停止掃蕩在街頭紮營的遊民 ，發展到今天，不少城市的遊民情況已經失控，市民要求當局採取行動的呼聲此起彼落。

不少自由派城市，市民長期以來容忍遊民住街頭帳篷裡，但現在情況已惡化到，讓愈來愈多這些自由派城市改變作法，藉著疫情放緩轉而採取嚴厲措施來解決。

西雅圖新任市長哈雷爾(Bruce Harrell)在市政廳對面街區，與紮營的遊民對峙了近三個星期後，終於在周三拆除帳篷。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)宣布在夏季啟動了一項試點計畫，以永久清除多個遊民帳篷城。

俄州最大城市波特 蘭，遊民問題也是該州最嚴重，市長惠勒(Ted Wheeler)採取緊急權力禁止在某些道路上紮營，聲稱無家可歸者是「社區面對的最重要問題，沒有之一」。

加州有超過16萬名遊民，各個城市正重整應對危機的方式。洛杉磯市長候選人布斯卡諾(Joe Buscaino)提出禁止在公共場所露宿。舊金山市長布里德(London Breed)宣布情況最嚴重的Tenderloin社區進入緊急狀態。沙加緬度(Sacramento)市民將會投票決定，禁止在公共和私人財產上存放「危險廢物」，如針頭和糞便等。

這些舉措反映出這些城市的官員，感受到愈來愈大的壓力，必須打破過去的自由慣例。

疫情大流行期間，市府暫停掃蕩清理帳篷，例如波特蘭每周拆除的帳篷由50個驟減至5個，結果帳篷快速增加至失控，大大影響了各個行業及活動，一些企業考慮搬遷，市民紛紛搬家，尤其是俄州最大的年度高爾夫錦標賽─LPGA 巡迴賽波特蘭精英賽，也因為遊民帳篷引起安全問題，去年已不在波特蘭舉行。

對於各個市府在疫情放緩後陸續採取行動的做法，維權組織認為是市府官員藉此撈取廉價政治利益，而不是認真處理人道主義危機。

「全國無家可歸者聯盟」執行董事懷特黑德(Donald H. Whitehead)指出，現在最少有65個城市將遊民營地定為犯罪或決定拆除掃蕩。他表示，現在無家可歸者到處四散，問題不但沒解決，反而進一步擴散。