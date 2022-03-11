聯邦大眾運輸口罩令 再延至4月18日

聯邦運輸安全局10日將飛機和捷運交通的口罩強制令延長一個月至4月18日。圖為紐約地鐵乘客。(美聯社)

聯邦運輸安全局(TSA)10日將搭乘飛機和捷運交通的口罩 強制令延長一個月，口罩強制令原定實施到本月18日，現決定延至4月18日，運安局同時也在做取消強制令的準備。

口罩強制令適用於搭乘飛機、巴士、火車和捷運等的乘客，運安局表示，延長一個月將使聯邦疾病防治中心(CDC )根據全國各地的感染人數和新變種病毒的威脅，制定出有針對性的新政策。

截止3月3日，全國逾90%人口所在的地區屬於中低感染，CDC不再建議民眾在室內的公共場所戴口罩，越來越多的民主黨州也放寬了對室內戴口罩的規定，最近數周很可能會最終取消象徵疫情防護的聯邦口罩強制令。

但批評者質疑CDC允許民眾在電影院和球場不戴口罩，反而要求飛機乘客戴。白宮 發言人表示：「制定正確的旅行政策比制定社區標準更複雜，從一個地區到另一個地區的運輸是不同的場景，需要聽取更多意見，這就是CDC從現在到4月18日要做的事情。」

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，CDC在研究病毒傳播學的同時，還要研究流行病學與病毒在旅行中可能發生的變種。

拜登總統去年1月入主白宮不久即發布聯邦口罩強制令，後又多次延長。川普政府拒絕要求在公共交通工具上戴口罩，但航空公司為防傳染，2020年中起要求乘客必須配戴。

運安局去年9月開始對搭乘公共交通工具不戴口罩的旅客加倍處罰，第一次罰款500到1000元，屢犯者最高罰款3000元。

航空公司的戴口罩規定導致部分乘客與機組人員爆發衝突，2021年以來報告的6000多起乘客無禮事件中，大部分是關於口罩爭執。聯邦口罩強制令失效後，航空公司對乘客的口罩要求也可能不復存在。

旅遊業界人士認為乘客厭倦了戴口罩，航空公司沒有意願強迫乘客遵守，一些人在飛機上不戴口罩，乘務人員也不要求他們戴。