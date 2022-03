染疫康復2年 每天仍難受 參議員凱恩提案長期研究新冠

維州民主黨籍聯邦參議員凱恩,近兩年前與妻子感染新冠病毒,儘管已經康復,但仍然有輕微症狀。(美聯社)

維吉尼州民主黨 籍聯邦參議員 、前副總統候選人凱恩(Tim Kaine),近兩年前與妻子感染新冠病毒,儘管已經康復,但仍然有輕微症狀。

他與兩位同為民主黨籍的聯邦參議員,包括麻州的馬基(Ed Markey)及伊州的譚美(Tammy Duckworth),3日聯合向參院提出法案,要求資助長期研究及了解新冠病毒。

凱恩在接受華盛頓郵報訪問時表示,他不斷向人訴說,儘管染疫後已經康復,但感覺到神經都像喝了五杯咖啡一樣難受,每周7天,每天24小時都感到刺痛。

凱恩是在2020年3月出現流感症狀,但在數星期後消失,然而神經刺痛始終未有停止。2020年5月,他與妻子的新冠病毒抗體檢測呈陽性。

他所提出的「綜合資源及教育長期研究新冠法案」(The Comprehensive Access to Resources and Education for Long COVID Act),主要是集中感染者的數據,資助研究治療的有效性,同時還可擴大資源,幫助持續出現後遺症狀的感染者。

一直以來都有感染者康復後,後遺症始終存在的信息,世衛 組織指出,新冠長期症狀,就是新冠後遺症。

世衛組織2021年10月6日首次公布「新冠長期症狀」的官方臨牀定義,指通常發生在確診者身上,通常「在染疫後3個月內出現、持續至少2個月,並且無法由其他診斷解釋」。

常見的症狀包括疲勞、呼吸急促和認知功能障礙,也有可能胸痛、嗅味覺失靈、肌肉無力和心悸等情況,甚至對肺部、心血管和神經系統等多個身體部位以及心理健康產生長期影響。

目前未有「新冠長期症狀」患者的具體數字,但世衛估計約有10-20%的感染者,有數星期甚至數年的殘留症狀。

凱恩在提交法案時指出,長期出現的症狀,給醫療系統帶來沉重負擔,同時還要應對如何處理數以萬計出現症狀的人,包括理解和同情,也要在工作場所作出調整及適應,這會帶來很多後果,有關法案就是希望能解決這些問題。