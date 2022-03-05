染疫康復2年 每天仍難受 參議員凱恩提案長期研究新冠

維州民主黨籍聯邦參議員凱恩，近兩年前與妻子感染新冠病毒，儘管已經康復，但仍然有輕微症狀。(美聯社)

維吉尼州民主黨 籍聯邦參議員 、前副總統候選人凱恩(Tim Kaine)，近兩年前與妻子感染新冠病毒，儘管已經康復，但仍然有輕微症狀。

他與兩位同為民主黨籍的聯邦參議員，包括麻州的馬基(Ed Markey)及伊州的譚美(Tammy Duckworth)，3日聯合向參院提出法案，要求資助長期研究及了解新冠病毒。

凱恩在接受華盛頓郵報訪問時表示，他不斷向人訴說，儘管染疫後已經康復，但感覺到神經都像喝了五杯咖啡一樣難受，每周7天，每天24小時都感到刺痛。

凱恩是在2020年3月出現流感症狀，但在數星期後消失，然而神經刺痛始終未有停止。2020年5月，他與妻子的新冠病毒抗體檢測呈陽性。

他所提出的「綜合資源及教育長期研究新冠法案」(The Comprehensive Access to Resources and Education for Long COVID Act)，主要是集中感染者的數據，資助研究治療的有效性，同時還可擴大資源，幫助持續出現後遺症狀的感染者。

一直以來都有感染者康復後，後遺症始終存在的信息，世衛 組織指出，新冠長期症狀，就是新冠後遺症。

世衛組織2021年10月6日首次公布「新冠長期症狀」的官方臨牀定義，指通常發生在確診者身上，通常「在染疫後3個月內出現、持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋」。

常見的症狀包括疲勞、呼吸急促和認知功能障礙，也有可能胸痛、嗅味覺失靈、肌肉無力和心悸等情況，甚至對肺部、心血管和神經系統等多個身體部位以及心理健康產生長期影響。

目前未有「新冠長期症狀」患者的具體數字，但世衛估計約有10-20%的感染者，有數星期甚至數年的殘留症狀。

凱恩在提交法案時指出，長期出現的症狀，給醫療系統帶來沉重負擔，同時還要應對如何處理數以萬計出現症狀的人，包括理解和同情，也要在工作場所作出調整及適應，這會帶來很多後果，有關法案就是希望能解決這些問題。