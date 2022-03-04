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沒人打 數百萬劑疫苗過期丟棄 州政府處理傷腦筋

記者張聲肇／綜合報導
各州政府正在傷腦筋如何在有效期之前，用完積存的新冠疫苗。圖為伊利諾州一處學校接種站的桌上擺放多劑已準備好的輝瑞疫苗。(美聯社)
各州政府正在傷腦筋如何在有效期之前，用完積存的新冠疫苗。圖為伊利諾州一處學校接種站的桌上擺放多劑已準備好的輝瑞疫苗。(美聯社)

在全美新冠疫情趨緩之際，有些州已出現疫苗過剩的問題；甚至庫存太多沒人要打，數百萬劑疫苗已過期，讓多個州政府傷腦筋如何在有效期限之前用掉。

美聯社追蹤各州庫存疫苗發現，伊利諾州有100萬劑，華盛頓州也有72.5萬劑當作廢品丟棄，原因除了效期已過，還有保冷不足、藥瓶破裂等。

還好不是舉國都在暴殄天物，疫苗施打率低的州如印第安納和北達科他，願意把多出來的有效期內疫苗，調給接種率高的州如新澤西和佛蒙特州使用。

加州的浪費率約為1.8%，比率不高，但以接到8400萬劑、施打7100萬劑來算，也浪費了140萬劑；加州衛生廳說，各接種疫苗單位都收到通知，務必保存到效期截止日，過後請妥善處理。

美聯社指出，疫苗浪費的問題不只在美國，瓜地馬拉本周就丟棄100多萬劑俄國的史普尼克疫苗，因為「沒人要打。」

疫苗施打機構表示，過期丟棄是難免的，因為疫苗是有效期限制的產品，供需時間要調配準確，很難。

不過一年前，疫苗還是大家搶著要的稀有產品，醫院董監事、疫苗捐贈人搶先在平民之前接種，還引發了「權貴、特權」爭議。那時候，開發中國家更一劑難求。

許多窮國到現在施打率仍很低。非洲就有13國，打滿疫苗的人，不到總人口的5%。這些國家的苦惱是，疫苗來供貨無法預測、公衛體系不佳、民眾猶豫觀望，以致好不容易等到有疫苗了，接種率仍難以提高。

美國疫苗充足到聯邦疾病防治中心(CDC)准許醫療單位對單人打開「一瓶多劑」疫苗，就注射一個人，剩下的丟掉無所謂。這種包裝，是新冠疫苗的標準包裝。

輝瑞、莫德納和嬌生三家為美國生產了6.88億劑疫苗，目前為止施打了5.5億-6億劑。疫苗效期均為生產後6個月內。

疫苗 加州 聯邦疾病防治中心

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