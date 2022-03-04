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CDC修改防疫指南 取消追蹤確診接觸史

編譯林梅婕／綜合3日電
聯邦疾病防治中心已宣布修改防疫指南，取消建議為確診個案進行接觸史追蹤。(Getty Images)
聯邦疾病防治中心已宣布修改防疫指南，取消建議為確診個案進行接觸史追蹤。(Getty Images)

新冠疫情爆發至今兩年，隨著全國確診數、住院率和死亡率下滑，聯邦疾病防治中心(CDC)已宣布修改防疫指南，取消建議為確診個案進行接觸史追蹤，並聚焦於高感染風險的環境；這也反映，歐洲國家及國內超過一半以上的州已陸續停止接觸史追蹤計畫。

專門追蹤確診者接觸史的約翰霍普金斯大學(JHU)健康安全中心資深學者克里斯托‧華森(Crystal Watson)表示：「這是個很大的改變，也反映各州和地方政府的現況，尤其是變種病毒Omicron爆發後，根本沒有辦法可以追上傳染的速度，加上很多確診案例沒有通報，我們根本無從查起。」

依照最原始的接觸史追蹤計畫，只要與國內確診者在六呎以內的距離互動超過15分鐘的人，無論病毒篩檢結果為合，即被匡列並要求居家隔離兩周；不過礙於各單位蒐集的參數不齊、確診量不一、檢測結果延後等因素，造成病毒流行率難以掌握，接觸史追蹤的難度增加。

如今CDC向公衛部門強調聚焦在單一高風險環境，如長照中心、監獄、拘留所或庇護中心；另外，隨著疫情趨緩，防疫措施放寬，免疫功能不足的患者風險也跟著增加。

CDC發言人諾德隆德(Kristen Nordlund)表示：「更新防疫指南是為了因應疫情的變化，以及抗疫工具和資源的取得性已變得更加容易。」

不過華森也坦言，新的防疫指南恐怕讓好不容易建立的接觸史追蹤系統瓦解；2020年冬天疫情巔峰之際，國內負責接觸史追蹤的人員多達7萬人，華森說：「我們應該將重建公衛系統的資源，取一部份做更廣泛的應用，讓我們在下一波危機來臨時，可以緊急找來足夠的人做接觸史追蹤。」

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