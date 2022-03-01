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拜登國情咨文前 白宮、國會 取消口罩令

編譯潘勛、林梅婕╱綜合報導
白宮定3月1日取消口罩令 。圖為拜登夫人2月28日戴口罩參加白宮舉行的慶祝非裔歷史月活動。(美聯社)
白宮定3月1日取消口罩令 。圖為拜登夫人2月28日戴口罩參加白宮舉行的慶祝非裔歷史月活動。(美聯社)

白宮內部消息指出，1日起完成新冠疫苗接種的白宮員工將無需再戴口罩，包括總統身邊的幕僚等；眾院則是搶在拜登總統赴國會發表國情咨文前，於2月27日宣布解除院內口罩令，眾議員可自行選擇在國會建築物內要不要繼續戴口罩；另外，加州、俄勒岡州和華盛頓州也都相繼取消校園口罩令。

根據國家廣播公司(NBC News)從得到的白宮電郵內容指出：「如同我們去年的經驗，我們會持續更新防疫規定，根據當地情況並與醫生和公衛專家諮詢，斟酌調整校園的防疫政策」；不過信中強調，白宮員工若在不同轄區間通行，仍需遵守轄區的口罩規定。

其他白宮的防疫規定更動幅度不大，包括疫苗接種和定期檢測的要求都沒有改變；白宮官員表示，總統行政辦公室的員工高達99%都已接種疫苗。

自眾院口罩令解除後，國會首席醫官莫納漢(Brian Monahan)表示，國會山莊新冠確診率過去兩周已降到2.7%，比華府都會區當前的4.7%來得低，他強調「個別人等得隨時選擇要不要戴口罩，不再是強制要求」。

聯邦疾病防治中心(CDC)早已於25日放寬國內民眾的口罩配戴指南，認為住在疫情「低」或「中」的社區民眾可不戴口罩自由行動；CDC的疫情量表也顯示華府地區為「綠色等級」，意味新冠疫情傳染很低。

莫納漢表示，總統國情咨文發表期間，其他「降低新冠風險措施」依然保持不變，「額外規定如KN95或N95口罩則不再要求配戴，交由個人選擇」。

由民主黨主導的西岸三州於疫情間實施極度嚴格的防疫措施，不過近來也決定取消口罩令，影響多達750萬名學童；根據三州州長28日發出聯合聲明，「由於西部地區的確診率和住院率明顯下滑，加州、俄州和華州將一同更新戴口罩的規定」。

聲明指出，無論民眾是否接種疫苗，加州大多室內場所將於3月1日起不再強制戴口罩，改為強烈建議配戴，校園口罩令則是3月12日才會放寬；至於華州及俄州也同樣於12日放寬境內戴口罩的規定，校園可根據學區建議自行斟酌。

口罩 白宮 疫情

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