拜登疫情新策略 國情咨文可能將管制降級

拜登總統1日發表國情咨文演說時，將提及美國新冠疫情新策略，預期新冠疫情危機也將降級。圖為密西西比州一間藥房架上擺放聯邦當局提供的免費口罩。(美聯社)

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，白宮 多名官員日前與大流行病專家開線上開會，討論新冠疫情 的最好與最糟發展，並決定美國的下一步是邁入疫情新階段。

拜登總統1日發表國情咨文演說時將詳談此新策略，美國未來將優先著重管控病例，隨著新冠疫苗、檢測與新療方日益普及，美國新冠疫情危機也將降級。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)上周記者簡報時表示：「由於疫情有所進展且我們握有這些工具，新冠肺炎不再是危機，我們將邁入能夠抵抗並治療的時代。」

齊安茲指出：「總統和我們的新冠團隊積極規畫未來，我們期盼能夠繼續加強我們現有的有效工具，疫苗、補強針、檢測和療方將繼續保護我國最脆弱的族群，包括免疫系統低下者。」

ABC新聞指出，齊安茲與多名現任和前任白宮顧問參與23日會議，討論聯邦政府下一步應採取哪些方法，才能緩解供應問題，並確保疫情進一步發展前能做好準備。

聯邦疾病防治中心(CDC )主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)上周簡報時證實，CDC打算更新疫情指標，以指導政府未來的新冠因應措施。

CDC科學家告訴有線電視新聞網(CNN)，疫情指標得以改變的關鍵因素在於多數美國人已接種疫苗，這將提供強大保護力免於出現重症；此外，Omicron雖為主流病毒且具高傳播力，但不易造成重症且病例已趨緩。

瓦倫斯基表示：「我們很快將更新未來疫情衡量指標，我們明白重要的不僅是病例數，目前全國逾97%的郡持續維持大量(substantial)或高(high)傳播率，我們也會關注住院的醫療重症人數。」

瓦倫斯基表示，CDC希望更新疫情指南後，美國能暫時放寬口罩令，但萬一疫情再度惡化，將重新推出安全措施。