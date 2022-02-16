金融時報：默沙東抗新冠口服藥 恐拿不到歐盟許可

後續分析發現，默沙東 molnupiravir 療效只有30%。路透

英國金融時報引述知情人士報導，美商藥廠默沙東 （Merck & Co）的新冠肺炎口服用藥不太可能在本月從歐洲藥品管理局（EMA）取得有條件的上市許可，這款molnupiravir抗病毒藥物最後可能根本不會過關。

經金融時報求證，EMA僅以去年11月發布的新聞稿回應，當初表示「若提出的數據充分且完整，可能在數周內發布見解（許可）」。molnupiravir是默沙東和Ridgeback Biotherapeutics合作開發的新藥。

據歐洲官員表示，歐洲各國的醫療體系傾向採用輝瑞製藥（Pfizer）的Paxlovid，這款抗病毒藥已證實可降低死亡和住院的療效高達89%。

默沙東表示，已主動和主管機關接洽，希望儘快讓此藥在歐洲上市。默沙東強調，對molnupiravir臨床結果「很有信心」，並認為要對抗疫情 ，必須藥物和疫苗 雙管齊下。

默沙東去年底公布，這款抗病毒藥後期試驗顯示，能將死亡和住院機率降低一半，不僅激勵股價大漲，也一度燃起對抗疫情的新希望。不過，後續分析發現，此藥療效只有30%，低於原先所料。法國已經以療效不佳為由取消訂單。