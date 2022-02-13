疫情將告終 CDC正重訂健康指引 從戴口罩到檢測均更新

美國疾病防治中心正在重訂從戴口罩指南到檢測規定等所有相關規範。（路透）

白宮 官員透露，美國政府正在檢討所有防堵新冠肺炎的健康指引，疾病防治中心（CDC）正在重訂從戴口罩 指南到檢測規定等所有相關規範，準備在未來一、兩個月內公布一套宣告新冠肺炎疫情 「大流行」告終的全面計畫。

英國金融時報（FT）報導，拜登政府的一名高級官員說：「我們現在的狀態充滿希望和令人振奮。根據我們從初期受（新冠變種病毒）Omicron肆虐州所看到的一些感染和住院數據，非常令人鼓舞。」「在接下來的一、兩個月裡，我們將為下階段疫情的樣貌敲定計畫，做為計畫的一部分，我們正在檢討所有健康建議 。」

這也反映白宮內部的看法，即Omicron病毒造成的致死率與重症率降低，可能象徵著新冠疫情最危險階段即將結束。各項民調也顯示，美國民眾對持續實施的限制日漸感到厭煩，可能傷害民主黨在今年國會期中選舉的選情。

CDC主任瓦倫斯基上周說，正在大幅調整思維，「確診病例和住院人數正在下降…促使我們根據最新的數據、科學，以及我們對病毒的了解，來評估我們的所有指引。」

民主黨籍州長已開始採取措施，加州、紐約等州上周宣布取消、或近期將取消強制戴口罩的規定。白宮過去幾周來也已徵詢一些獨立醫學專家的意見，以了解需要保留哪些防疫措施。聽取簡報的知情人士認為，CDC可能會取消所有人在室內公共場所都須戴口罩的指引，改採依個別情況戴口罩的規定，例如患有嚴重疾病的高風險人士、及染疫後剛康復者，仍應戴上醫療口罩。

美國的感染率在這個冬季稍早迅速攀升，但現在正以一樣快的速度下降。金融時報彙整的最新數據顯示，在紐約，日均病例數已降至6,000多例，少於一個月前的約85,000例。

這些數據使白宮更有本錢開始為疫情告終進行規畫。本周稍早，拜登總統的首席醫療顧問佛奇說，美國正在擺脫疫情「全面流行」的階段，並朝著更接近「均衡」邁進。

不過，隨著多國開始鬆綁防疫管制措施，多國公衛專家警告，這也提高了今年流感罕見地在春季或夏季大流行的機率。流行病學家擔心，去年的防疫措施可能導致民眾對流感的免疫力減弱，更易於遭受嚴重流感疫情的侵襲。 根據世衛組織數據，每年有多達65萬人死於與季節性流感有關的呼吸道疾病。