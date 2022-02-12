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與新冠病毒共存 美企紛紛解除口罩令

編譯陳律安／綜合外電
紐約證交所將不再要求交易員戴口罩。 路透
紐約證交所將不再要求交易員戴口罩。 路透

隨著美國Omicron確診人數下降，以及大量產業的員工都已接種新冠疫苗甚至是加強針，包括華爾街金融巨頭在內愈來愈多美國企業都開始讓更多員工重返辦公室。儘管相關努力過去兩年屢屢受挫，但鑒於疫情已大幅和緩，企業希望不必重回全面遠距上班。

高盛、摩根大通（小摩）、摩根士丹利（大摩）等投資銀行同於11日宣布，不再要求辦公室職員戴口罩。零售業巨頭沃爾瑪11日也說，除非地方政府或州政府要求，否則已完整接種新冠疫苗的員工即起不必再戴口罩。

高盛發言人說，14日起不再規定美國辦公室的員工須戴口罩，而是交由個人自行決定。大摩發言人也說，辦公室職員不再需要戴口罩，目前只有已接種疫苗的員工可進入辦公室。

路透報導，紐約證交所據悉也正立即對完整接種新冠疫苗人士解除配戴口罩的規定，加入高盛等美國大型銀行和零售巨頭沃爾瑪的行列。

知情人士11日透露，洲際交易所旗下的紐約證交所，開放已完整接種疫苗的人員和訪客，在交易大廳和其他公共區域可不必戴口罩，但仍維持其他防疫規範。

沃爾瑪11日則說，除非地方政府或州政府要求，否則已完整接種疫苗的員工不必再戴口罩，此規定立即生效。

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